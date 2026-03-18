Der Iran-Krieg strahlt auch auf die Metallmärkte aus. Mit der Eskalation am Persischen Golf und der faktischen Blockade der Straße von Hormus ist eine der Lebensadern der Aluminiumindustrie (9 % der Weltproduktion) unterbrochen, während die London Metal Exchange (LME)-Notierungen deutlich zugelegt hatten und der Aluminiumpreis jenseits der 3.500-$-Marke gestiegen ist. Unsere Recherchen ergeben zwei Profiteure mit Aufwärtspotenzial.
In der heutigen TB-Daily haben wir auf diese beiden Kandidaten eine long Spekulation gestartet. Wer mitmachen möchte und über die Termingeschäftsfähigkeit bei seinem Broker verfügt, kann die TB-Daily im Einzelabruf erwerben und den Trade begleiten. Wiederholungstäter sind mit einem Abo besser bedient - das geht auch über den Link.
Viel Erfolg!
Achtung: das ist eine Spekulation, bei der Sie nur Beträge einsetzen sollten, deren Verlust Sie nicht mehr als ein müpdes Lächeln kostet. Mehr davon in der TB-Daily oder hier im Newspilot.
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