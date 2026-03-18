DJ Rolls-Royce Motor Cars gibt Ziel für reines E-Auto-Angebot bis 2030 auf

DOW JONES--Auch Rolls-Royce Motor Cars gibt das Ziel auf, bis zum Ende des Jahrzehnts ein rein elektrischer Auto-Hersteller zu werden. CEO Chris Brownridge erklärte gegenüber der Times, dass die Entscheidung auf der Lockerung regulatorischer und gesetzlicher Vorgaben sowie auf der Kundennachfrage basiere. Die Marke - die zur BMW Group gehört - werde weiterhin Autos mit V12-Motoren anbieten.

Der frühere Chef Torsten Müller-Ötvös hatte zugesagt, dass der Luxusautohersteller bis Ende 2030 die Produktion von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren einstellen werde.

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March 18, 2026 11:40 ET (15:40 GMT)

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