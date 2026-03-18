DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 19. März (vorläufige Fassung)

=== *** 05:30 JP/Industrieproduktion Januar 06:45 NO/Equinor ASA, Jahresergebnis *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis (08:00 BI-PK) *** 07:00 DE/Lanxess AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Nemetschek SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:00 DE/Rational AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Vonovia SE, Jahresergebnis (07:30 Telefonkonferenz; 09:30 BI-PK) 07:00 DE/PVA TePla AG, Jahresergebnis (09:00 Telefonkonferenz) 07:00 CH/Docmorris AG, ausführliches Jahresergebnis 07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, ausführliches Jahresergebnis *** 07:30 DE/Ionos Group SE, Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/United Internet AG, Jahresergebnis (11:00 BI-PK; 14:30 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/SGL Carbon SE, Jahresergebnis (14:00 BI-PK; 10:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Vossloh AG, Jahresergebnis (11:00 PK) 07:30 LU/SAF-Holland SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:50 DE/1&1 AG, Jahresergebnis 08:00 DE/Insolvenzen Dezember *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Februar Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 5,2% zuvor: 5,2% *** 08:00 CH/Handelsbilanz Februar *** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse des geldpolitischen Rats Leitzins PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 16:00 Analystenkonferenz) 10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 11:00 EU/Arbeitskosten 4Q 11:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 4Q *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 3,75% zuvor: 3,75% *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 213.000 *** 13:30 US/Philadelphia-Fed-Index März PROGNOSE: 8,4 zuvor: 16,3 *** 14:00 IT/Eni SpA, Kapitalmarkttag *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Einlagensatz PROGNOSE: 2,00% zuvor: 2,00% *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone *** 15:00 US/Neubauverkäufe Januar PROGNOSE: -3,5% gg Vm zuvor: -1,7% gg Vm *** 15:00 US/Index der Frühindikatoren Januar/Februar 15:00 US/Fed-Gouverneure diskutieren Vorschläge zu Veränderung der Eigenkapitalanforderungen an Banken *** 18:00 IT/Enel SpA, Geschäftsbericht und Dividendenvorschlag 21:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 3Q *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** - DE/Knorr-Bremse AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht - BE/EU-Gipfel - US/US-Präsident Trump empfängt Japans Premierministerin Takaichi - DE/Init innovation in traffic systems SE, Jahresergebnis ===

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March 18, 2026 11:46 ET (15:46 GMT)

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