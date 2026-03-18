Policen Direkt setzt seinen Wachstumskurs fort und baut mit der Übernahme des Bestands der Markgräfler Versicherungszentrum Feßler GmbH den betreuten Bestand weiter aus. Zudem wurde der Ausbau der eigenen Organisation vorangetrieben und Ruben Schlenker zum Leiter Sales & Service befördert. Die Policen Direkt Versicherungsvermittlung GmbH aus Frankfurt am Main setzt weiter auf Wachstum und baut ihre Position als Akteur im Bereich der Maklernachfolge weiter aus. Im vergangenen Jahr hat der Versicherungsmakler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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