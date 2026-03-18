Cleos Jagdwelt, die Jagdversicherungsmarke des Assekuradeurs Cleos, ergänzt ihr Angebot um eine Sport- und Jagdwaffenversicherung. Die Erweiterung kommt vor dem Hintergrund, dass Cleos die INTER Versicherungsgruppe als weiteren Risikoträger gewinnen konnte. Der digitale Assekuradeur Cleos hat das Produktportfolio seiner Marke "Cleos Jagdwelt" um eine digitale Jagd- und Sportwaffenversicherung ausgebaut. Damit wird das Kundensegment um Sportschützen erweitert. Basis des erweiterten Portfolios ist, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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