Der Angriff auf das iranische South-Pars-Gasfeld bringt die Märkte wieder unter Stress. Zum ersten Mal seit Beginn der militärischen Auseinandersetzungen wurden nun gezielt iranische Produktionsanlagen sowie angeschlossene petrochemische Komplexe attackiert. Die Tragweite dieses Schlages ist erheblich, da South Pars mehr als zwei Drittel der heimischen Gasversorgung deckt und damit das Rückgrat der iranischen Stromerzeugung bildet. Wie reagiert der Iran? Seit 12:17 Uhr steht der DAX wieder unter Druck wie der Intraday-Chart zeigt.
Brent Öl stieg um rd. 7 % auf 108 $.
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