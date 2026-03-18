Genf (ots) -viagogo, einer der weltweit größten Ticketmarktplätze, hat heute den Distribution Manager vorgestellt, ein KI-gestütztes Self-Service-Tool, mit dem Künstler, Teams und Veranstalter ihre offiziellen Tickets direkt auf dem globalen Marktplatz viagogo anbieten und verwalten können. Der Distribution Manager ist das erste Produkt, das auf dem Open-Distribution-Modell von viagogo aufbaut."Künstler, Teams und Veranstalter möchten ihre Tickets zu ihren eigenen Bedingungen vertreiben. Der Distribution Manager bietet ihnen eine einfache Möglichkeit, genau das zu tun", sagt Shaun Stewart, VP Open Distribution bei viagogo. "Mehr als 35 Partner profitieren weltweit bereits von viagogo Open Distribution. Direkt integrierte Verkäufe sind im Vergleich zum Vorjahr um 84 Prozent gestiegen. Ein Team der Major League Baseball hat über die Plattform bereits Tickets im Wert von mehr als 40 Millionen US-Dollar verkauft."Der Distribution Manager legt die Wertschöpfung wieder stärker in die Hände derjenigen, die Veranstaltungen schaffen. Der Vorteil dabei: Das Modell reduziert Zwischenhändler im Vertrieb. Egal ob eine globale Sportorganisation oder ein kleiner lokaler Veranstaltungsort: Jeder Rechteinhaber kann nun mehr Fans erreichen und zugleich einen größeren Anteil der Erlöse behalten. Es gibt keine Exklusivverträge, keine Verkäufergebühren. Die Partner behalten die volle Kontrolle.Der viagogo Distribution Manager kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich der Markt zunehmend in Richtung offener, nicht-exklusiver Vertriebsmodelle entwickelt. Das Tool ermöglicht es Rechteinhabern, diesen Wandel bereits heute aktiv zu nutzen.So funktioniert der Distribution ManagerDer Distribution Manager erfordert weder ein technisches Team noch eine komplexe Integration. Ein Festivalmanager, ein Sportteam oder ein Veranstalter gibt beispielsweise einfach ein 'Hilf mir, Tickets zu verkaufen' und das Tool ruft automatisch die Veranstaltung auf, identifiziert die Ticketart, hilft bei der Festlegung von Verkaufszielen und stellt das Ticketangebot direkt auf viagogo ein. Eine API-Integration ist nicht erforderlich.Da das Tool auf mehr als 25 Jahren Marktplatz Daten von viagogo basiert, kann es Echtzeitdaten zu Preisen und Nachfrage anzeigen. Partner sehen so, zu welchen Preisen vergleichbare Veranstaltungen verkauft werden und wo sich die Nachfrage aufbaut, noch bevor die Tickets in den Verkauf gehen.viagogo übernimmt die Zahlungsabwicklung, den Betrugsschutz und den Kundenservice. Jedes Ticket, das über den Distribution Manager verkauft wird, stammt direkt vom Künstler, Team oder Veranstalter und ist durch die viagogo Garantie abgesichert.Stimmen aus der PraxisLisa Wiederer, Senior Director Events bei EHF Marketing: "Open Distribution bietet unseren Fans eine neue Möglichkeit, über einen Marktplatz an Tickets zu gelangen, und ermöglicht es leidenschaftlichen Handballfans aus der ganzen Welt, bei den größten Club-Events live dabei zu sein. Durch unsere Partnerschaft mit viagogo erreichen wir neue Zielgruppen und erweitern die internationale Reichweite des europäischen Club-Handballs."Lenore Evans, Country Thunder Music Festivals: "Country Thunder Music Festivals stehen dafür, Fans über die Musik zusammenzubringen, die sie lieben. Diese Partnerschaft eröffnet uns einen neuen Vertriebskanal, um Musikfans weltweit zu erreichen - auch solche, die wir sonst möglicherweise nie erreicht hätten. Gleichzeitig behalten wir die volle Kontrolle über unsere Tickets und die Preisgestaltung."Dana L. Greer, Chief Brand & Operations Officer, GoodVibezPresents: "Der Einstieg in den Distribution Manager war sehr einfach und intuitiv. Genauso ein unkompliziertes Tool haben wir gebraucht, um mehr Fans zu erreichen, ohne unsere eigenen Prozesse zu verkomplizieren."Alex Bailey, Head of Ticketing and Event Sales, BWT Alpine Formula One Team: "Unsere Fans verfolgen BWT Alpine überall auf der Welt. Durch die Partnerschaft mit viagogo können sie Motorsport-Tickets finden, wo immer sie gerade sind. Für uns ist Open Distribution nicht nur ein zusätzlicher Vertriebskanal, sondern eine Möglichkeit sicherzustellen, dass unsere leidenschaftlichsten Fans tatsächlich dabei sein können."Eric Tobias, Co-Founder & CEO, Opendate: "Wir sind überzeugt, dass Veranstaltungsstätten mehr Kontrolle über ihren Ticketvertrieb haben sollten. Unsere direkte Integration mit Open Distribution ermöglicht unseren Kunden einen nahtlosen Zugang zu einem der weltweit größten Ticketmarktplätze. Ein wichtiger Schritt für die zukünftige Entwicklung der Branche."Künstler, Teams, Veranstalter und weitere Rechteinhaber, die ihre Tickets über viagogo anbieten möchten, finden weitere Informationen unter: www.viagogo.com/partnersPressekontakt:LHLK Agentur für Kommunikation GmbHEva Maria Gose-FehlischTel: +49 89 720187 - 224Mail: viagogo@lhlk.deOriginal-Content von: viagogo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64879/6238585