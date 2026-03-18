Diese beliebte Tech-Aktie hat fast jeder Anleger im Portfolio, doch bald könnte sie wesentlich mehr wert sein. Analysten sehen hier bis zu 60 Prozent an Kurspotenzial - und das nicht ohne Grund. Die Aktien von Meta hat fast jeder Anleger im Depot, entweder über ein direktes Investment oder einen breiten ETF wie den MSCI World. Doch die Anteilsscheine des Technologiekonzerns könnten bald deutlich im Wert steigen, zumindest wenn man einer aktuellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE