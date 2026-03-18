DJ MÄRKTE USA/Wall Street mit neuerlichem Ölpreisanstieg unter Druck

DOW JONES--Mit deutlichen Abgaben zeigt sich die Wall Street vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank um 19 Uhr MEZ. Erneut sind es die stark steigenden Ölpreise, die das Sentiment belasten. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent erhöht sich um 5,6 Prozent auf 109,18 Dollar. Auslöser sind Berichte über eine vom Iran ausgesprochene Evakuierungswarnung für Ölanlagen in der Golfregion. Die Meldung kommt, nachdem Israel das iranische Gasfeld South Pars, die größte derartige Anlage der Welt, angegriffen hatte. Damit droht eine weitere Eskalation. Nicht stützend wirkt eine Vereinbarung zwischen dem Irak und der Türkei, welche die Wiederaufnahme irakischer Ölexporte über das türkische Kurdengebiet vorsieht.

Der Dow-Jones-Index reduziert sich am Mittag (Ortszeit) um 0,9 Prozent auf 46.577 Punkte. Für den S&P-500 und den Nasdaq-Composite geht es um jeweils 0,5 Prozent nach unten.

Die US-Notenbank dürfte den Leitzins unverändert lassen, so die vorherrschende Meinung am Markt. Das Interesse gilt vor allem der Einschätzung der Währungshüter zu den Folgen des Iran-Kriegs für die US-Wirtschaft und dem daraus resultierenden geldpolitischen Kurs der Fed.

Die Berichte über den Angriff auf das iranische Gasfeld verschaffen dem Dollar als Fluchtwährung Zulauf. Der Dollar-Index erhöht sich um 0,2 Prozent. Am Anleihemarkt steigt die Zehnjahresrendite im Gefolge des Dollar um 3,0 Basispunkte auf 4,23 Prozent.

Der Goldpreis fällt indessen um 2,8 Prozent auf 4.865 Dollar je Feinunze. Der festere Dollar und die steigenden Marktzinsen mindern die Attraktivität des zinslos gehaltenen Edelmetalls.

Konjunkturseitig sind die Erzeugerpreise im Februar sowohl in der Gesamt- als auch in der Kernrate stärker gestiegen als erwartet. Da der Iran-Krieg erst Anfang März begann, spiegelt sich der dadurch bedingte Anstieg der Ölpreise noch nicht in der Inflation wider. Gleichwohl spricht der Preisauftrieb gegen eine Lockerung der Geldpolitik durch die Fed. Der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im Januar um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat erhöht. Volkswirte hatten allerdings mit einem Anstieg von 0,2 Prozent gerechnet.

Für die Nvidia-Aktie geht es um 0,3 Prozent nach oben. Hintergrund ist die Mitteilung von CEO Jenson Huang, wonach das Unternehmen die Produktion der H200-Prozessoren für den Verkauf in China wieder aufgenommen hat. Die sich entwickelnde Produktpalette von Nvidia könnte die Marktdominanz des Unternehmens in einer Reihe von Halbleiteranwendungen festigen, so Ross Seymore von der Deutschen Bank.

Nach Börsenschluss wird zudem Micron Geschäftszahlen vorlegen. Die Titel hatten in den vergangenen Tagen von Plänen des Chipherstellers zum Bau einer zusätzlichen Produktionsstätte in Taiwan profitiert. Der Kurs verbessert sich um 1,0 Prozent.

Überzeugende Geschäftszahlen verhelfen der Aktie von Macy's zu einem Plus von 5,0 Prozent. Die Kaufhauskette hat im vierten Quartal mehr umgesetzt und verdient als erwartet. General Mills hat für das dritte Geschäftsquartal durchwachsene Zahlen vorgelegt, sieht sich aber auf gutem Wege hin zu einer Trendwende. Die Aktie verliert 0,3 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag DJIA 46.577,42 -0,9 -415,84 46.993,26 S&P-500 6.680,45 -0,5 -35,64 6.716,09 NASDAQ Comp 22.366,27 -0,5 -113,26 22.479,53 NASDAQ 100 24.677,19 -0,4 -103,23 24.780,42 US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 3,71 +0,04 3,73 3,66 5 Jahre 3,82 +0,04 3,83 3,76 10 Jahre 4,23 +0,03 4,24 4,17 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:15 EUR/USD 1,1516 -0,2 -0,0022 1,1538 1,1524 EUR/JPY 183,61 +0,1 0,1500 183,46 183,2600 EUR/CHF 0,9083 +0,3 0,0030 0,9053 0,9052 EUR/GBP 0,8643 +0,1 0,0005 0,8638 0,8638 USD/JPY 159,41 +0,3 0,4300 158,98 159,0000 GBP/USD 1,3321 -0,3 -0,0033 1,3354 1,3339 USD/CNY 6,8726 -0,2 -0,0137 6,8863 6,8863 USD/CNH 6,8867 +0,1 0,0060 6,8807 6,8840 AUS/USD 0,7078 -0,3 -0,0024 0,7102 0,7099 Bitcoin/USD 71.452,62 -4,2 -3.102,23 74.554,85 73.998,38 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 98,26 +2,1 2,05 96,21 Brent/ICE 109,18 +5,6 5,76 103,42 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.865,11 -2,8 -139,27 5.004,38 Silber 76,69 -3,3 -2,60 79,29 Platin 2.054,05 -3,3 -70,39 2.124,44 ===

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