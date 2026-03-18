Bitcoin hat seit seinem Rekordhoch 40% verloren, doch Krypto-Experte Dirk Hess sieht Chancen. Warum er trotz der Rückschläge ruhig bleibt und ob jetzt der richtige Zeitpunkt für den Einstieg ist, erfahren Sie hier.Hess, Geschäftsführer des deutschen Kryptoanbieters Next Assets, bleibt gelassen und sieht in der aktuellen Marktlage Chancen. Trotz der Schwankungen hält er die Kryptowährung für eine langfristige Investition und sieht Bitcoin als "digitales Gold", das sich von traditionellen Anlageklassen unabhängig machen soll. Der Experte betont, dass Krypto-Investoren das hohe Risiko kennen und dementsprechend Risikokapital investieren. Während einige Anleger durch den Rückgang verunsichert …Den vollständigen Artikel lesen
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