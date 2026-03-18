Die bewährte globale Führungskraft bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Sport, Medien und Technologie mit und kann auf eine erfolgreiche Karriere bei namhaften Marken wie Uber, Viacom, Discovery, verschiedenen College-Ligen und der Stanford University verweisen

TrailRunner International teilte heute mit, dass Alden Mitchell zur President von TrailRunner Sports, der globalen Sportberatungssparte des Unternehmens, ernannt wurde. Mitchell, die zuletzt als Chief Operating Officer bei Stanford Athletics tätig war, wird das Wachstum und den Expansionskurs von TrailRunner Sports beschleunigen. Diese Sparte wurde gegründet, um globale Kunden aus dem Sportbereich etwa Ligen, Teams, Konferenzen, Bildungseinrichtungen, Eigentümergruppen, Sportler, Investoren und Marken strategisch zu beraten und bei ihrer Kommunikation zu unterstützen.

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Alden Mitchell, President of TrailRunner Sports

Seit seiner Gründung 2023 hat TrailRunner Sports ein beträchtliches Wachstum erzielt und einen starken Kundenstamm in der gesamten Sportbranche aufgebaut: große Profiligen in den USA und anderen Ländern, eine Vielzahl von Sportteams, Universitäten, College-Ligen, Teameigentümer sowie weitere wichtige Persönlichkeiten. TrailRunner Sports ein Joint Venture mit dem weltweit tätigen Anbieter von Premium-Erlebnissen, Legends ist in einer Vielzahl strategischer Angelegenheiten als Berater aufgetreten, darunter Krisen- und Reputationsmanagement, Ligaerweiterungen, Verhandlungen über Medienrechte, Kommunikation bei Rechtsstreitigkeiten und andere bedeutende Transaktionen. Das Unternehmen agiert als spezialisierter Geschäftsbereich von TrailRunner International mit einem klaren Fokus auf den Sportbereich und ergänzt so die globale Expertise des Unternehmens in den Bereichen Unternehmensreputation, Finanzkommunikation, Krisenmanagement, Rechtsstreitigkeiten und hochwirksame strategische Beratung.

Mitchell verstärkt das hochkarätige und wachsende Sport-Führungsteam bei TrailRunner, zu dem auch Jamie Zaninovich gehört, der als Vice Chair von TrailRunner Sports eng mit Mitchell zusammenarbeiten wird.

Als erfahrene Managerin verfügt Mitchell über eine langjährige Erfahrung in den Bereichen Sport, Medien und Technologie und kann eine überzeugende Erfolgsbilanz in der Sportbranche vorweisen. Sie hat leistungsstarke Teams bei weltweit führenden Unternehmen wie Uber, Discovery Communications/OWN, Viacom und Time Warner aufgebaut und geleitet. Zuletzt war Mitchell als Chief Operating Officer von Stanford Athletics tätig, wo sie für Investitionsprojekte, Außenbeziehungen, Anlagen und Betrieb, Finanzen, Personalwesen sowie Initiativen zur Umsatzsteigerung verantwortlich war. Sie wurde in einer wichtigen Phase zur Interim Athletics Director ernannt und führte das Unternehmen durch eine Zeit sportlicher und geschäftlicher Erfolge. Gleichzeitig trieb sie das Fundraising-Wachstum voran, festigte Partnerschaften und verstärkte die Finanzdisziplin sowie die operative Performance.

Vor ihrer Tätigkeit bei Stanford leitete Mitchell von 2021 bis 2024 das Customer Business Development Team bei Uber, wo sie das Portfolio effektiver Kundeninitiativen ergänzte und diversifizierte. In dieser Funktion initiierte sie strategische Partnerschaften mit weltweit führenden Marken wie der NFL, Live Nation, Marriott, Instacart und anderen, erschloss neue Umsatzquellen und nutzte wichtige Wachstumschancen.

Zu Beginn ihrer Karriere war Mitchell als Senior Vice President of Distribution bei den Pac-12 Networks tätig, wo sie fundiertes Wissen über die Welt des College-Sports erwarb. Zudem war sie als Head of Global Partnerships and Content Strategy bei Crunchyroll tätig einer globalen Streaming-Plattform mit Fokus auf Anime. Dort trug sie maßgeblich zum Wachstum der Abonnentenzahlen und finanziellen Erfolgen bei.

"Das Sportgeschäft ist spannender, komplexer und folgenreicher als je zuvor", erklärt Jim Wilkinson, Gründer und Executive Chairman von TrailRunner International. "Alden ist genau die Führungspersönlichkeit, die wir brauchen, um diese schnell wachsende Plattform auf die nächsthöhere Ebene zu führen. Sport ist heute eine wichtige globale Asset-Klasse. Eigentumsverhältnisse wechseln, es fließt Kapital in den Sport, der College-Sport wird neu aufgestellt, der Frauensport gewinnt rasant an Bedeutung, und der Wandel im Medien- und Technologiebereich verändert die Interaktion von Fans mit ihren Lieblingssportarten. Alden bringt die Erfahrung, die Leidenschaft und den Wettbewerbswillen mit, um diese enormen Chancen optimal zu nutzen und unseren Kunden zum Erfolg zu verhelfen."

"Ich freue mich unglaublich auf meine neuen Aufgaben bei TrailRunner Sports", kommentiert Mitchell, die direkt an Wilkinson berichten wird. "TrailRunner hat etwas Besonderes geschaffen: ein Team, das sowohl die Geschäftswelt als auch die Leidenschaft des Sports versteht und fest dazu entschlossen ist, für seine Kunden und untereinander stets das Beste zu geben. Die Sportbranche erlebt einen rasanten Wandel. Die Möglichkeit, ein branchenführendes Beratungsunternehmen aufzubauen, das für Kunden auf der ganzen Welt messbare Ergebnisse liefert, ist sehr motivierend. Ich kann es kaum erwarten, mit Jamie und diesem herausragenden Team zusammenzuarbeiten."

Zaninovich, der beim Aufbau des Sportgeschäfts von TrailRunner mitgewirkt hat, verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung im College-Sport und in der Leitung von Hochschulsportkonferenzen. Er wird sich auf seine Funktion als Vice Chair bei TrailRunner Sports konzentrieren mit dem Schwerpunkt Strategie und Geschäftsentwicklung. Er wird auch künftig ausgewählte Kunden beraten und in Zusammenarbeit mit Mitchell strategische Wachstumsinitiativen vorantreiben.

Seit seiner Gründung 2016 verzeichnet TrailRunner International ein starkes kontinuierliches Wachstum, expandiert seine globale Präsenz und baut ein diversifiziertes Kundenportfolio in verschiedenen Branchen auf. Die Ernennung von Mitchell zur President von TrailRunner Sports bestätigt das stetige Engagement des Unternehmens für ein erstklassiges Führungsteam und den Aufbau eines weltweit führenden Sportberatungsunternehmens.

Weitere Informationen zu TrailRunner International und TrailRunner Sports sind verfügbar unter www.TrailRunnerInt.com.

Über TrailRunner International

TrailRunner International ist ein schnell wachsendes, weltweit tätiges Beratungsunternehmen für strategische Kommunikation. Es bietet führenden Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen rund um den Globus Unterstützung in den Bereichen Krisenkommunikation, Finanzkommunikation, Kommunikation bei Rechtsstreitigkeiten sowie kontinuierliche Unternehmenskommunikation. Das Unternehmen verfügt über ein solides und wachsendes Sportportfolio durch TrailRunner Sports und bietet Sportkunden weltweit strategische Unternehmensberatung sowie Unterstützung im Bereich Kommunikation. TrailRunner International hat seinen Sitz in Dallas/Fort Worth und unterhält Niederlassungen in New York, Nashville, Abu Dhabi, Dubai, London, Shanghai und Truckee. Das Unternehmen ist Teil der Public Policy Holding Company, einem weltweit führenden Anbieter strategischer Kommunikationsdienstleistungen, der ein umfassendes Spektrum an Beratungsleistungen in den Bereichen Regierungsbeziehungen, Public Affairs und Unternehmenskommunikation erbringt. Erfahren Sie mehr unter TrailRunnerInt.com.

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