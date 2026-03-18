Die letzten Handelstage waren bei der Hannover Rück-Aktie von starker Volatilität geprägt. Vom Nachfragebereich oberhalb von 240 € ausgehend sorgten die Käufer bereits während der letzten Woche schon für deutlicheren Auftrieb, da die Geschäftszahlen überzeugten. Siehe dazu hier den Beitrag meines Kollegen Alexander Hirschler. Mit einem dabei generierten zweistelligen Kurszuwachs, wurde dabei mit dem gestrigen Ausbruch der Anfang für mehr gelegt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de