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Dow Jones News
18.03.2026 18:21 Uhr
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XETRA-SCHLUSS/Schwach - Ölpreisanstieg beendet Erholungsbewegung

DJ XETRA-SCHLUSS/Schwach - Ölpreisanstieg beendet Erholungsbewegung

DOW JONES--Wieder steigende Ölpreise haben zur Wochenmitte die Stimmung am deutschen Aktienmarkt getrübt und der jüngsten Erholungsbewegung ein vorläufiges Ende gesetzt. Nach Medienberichten, wonach das iranische South-Pars-Gasfeld von Projektilen getroffen wurde und daraufhin den Betrieb eingestellt haben soll, zogen die Ölpreise an. Die Aktienmärkte gaben anfängliche Gewinne ab und drehten ins Minus.

Zur Zurückhaltung der Anleger dürfte auch die am späteren Mittwoch anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank beigetragen haben. Ökonomen gehen davon aus, dass die Fed die Zinsen unverändert lässt. Der Fokus wird vor allem auf dem geldpolitischen Ausblick liegen, der "falkenhaft" ausfallen dürfte angesichts der hartnäckig hohen Inflation, die durch den Ölpreisanstieg weiter nach oben getrieben werden dürfte. Der DAX fiel um 1 Prozent auf 23.502 Punkte.

Unter den Einzelwerten gewannen Commerzbank 1,5 Prozent. Nach dem jüngsten Tauschangebot an die Commerzbank-Aktionäre hat sich Unicredit-CEO Orcel zu Wort gemeldet. Er versucht offenbar eine Annäherung angesichts des Widerstands der Commerzbank-Führung, aber auch der Politik in Deutschland. Laut Orcel soll sich nichts an der Beteiligung um etwa 30 Prozent ändern, zugleich solle man in einen Dialog eintreten. Er schließt aber auch nicht aus, bei einer deutlichen Kontrollmehrheit eine Fusion mit der Commerzbank zu erwägen.

Für Heidelberg Materials ging es nach einer Hochstufung durch Morgan Stanley um 2,5 Prozent nach oben. Thyssenkrupp Nucera gaben dagegen um 4,3 Prozent nach. Der Konzern hat die Prognosen für Umsatz und operatives Ergebnis gesenkt. Unabhängig davon führe ein Auftrag in Spanien dazu, dass das Unternehmen die Prognose für den Auftragseingang zur Mitte der Spanne um 12 Prozent angehoben habe, merkten die Citi-Analysten an.

Der von Continental ausgegliederte Autozulieferer Aumovio hat trotz rückläufiger Erlöse vergangenes Jahr den operativen Gewinn deutlich gesteigert. Der Kurs legte um 3,5 Prozent zu. Die Geschäftszahlen bewegten sich im Rahmen der Erwartungen. Positiv hob JP Morgan aber den bereinigten freien Cashflow hervor.

TAG Immobilien rückten um 2,5 Prozent vor - der Immobilienkonzern hat im vergangenen Jahr von höheren Mieteinnahmen profitiert und sowohl die eigenen Ziele als auch die Markterwartungen übertroffen.

Bei Hellofresh kam der Ausblick im Rahmen der finalen Geschäftszahlen nicht gut an - der Kurs sauste um 14,9 Prozent nach unten. Der Kochboxenversender rechnet auch für 2026 mit Umsatzrückgängen sowie anders als im Vorjahr mit einem sinkenden operativen Gewinn. 

=== 
Index     zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX       23.502  -1,0    -3,9 
DAX-Future   23.491  -0,9    -3,9 
XDAX      23.488  -0,9    -4,4 
MDAX      29.519  0,1    -3,5 
TecDAX      3.560  -1,1    -1,7 
SDAX      16.874  -0,3    -1,6 
        zuletzt  +/- Ticks 
Bund-Future   126,17  -30 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

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March 18, 2026 12:50 ET (16:50 GMT)

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