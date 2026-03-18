Frankfurt (ots) -



Es ist richtig, dass Deutschland und die anderen Nato-Staaten sich von Donald Trump nicht in den Krieg der USA und Israel gegen den Iran pressen lassen, obwohl dies den US-Präsidenten verärgert. Weder lässt sich die Straße von Hormus für die Schifffahrt während der Gefechte in der Region militärisch sichern, noch gelingt es, mit Waffengewalt das Mullah-Regime in die Knie zu zwingen. Europäische Kriegsschiffe würden daran nichts ändern. Diese trügen auch nicht dazu bei, auf diesem Wege das iranische Atomprogramm zu beenden. Sie wären dann allerdings an einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg beteiligt. Einen Krieg, den Trump und Netanjahu selbstherrlich begonnen haben, ohne eindeutige Ziele zu benennen und ohne einen Plan zu haben, wie sie den Konflikt wieder beenden. Die Europäer würden mit ein paar Kriegsschiffen den USA nicht aus der brenzligen Lage helfen, in die sie der beratungsresistente Egomane Trump geführt hat.



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