© Foto: Michael Conroy - APDie Preise für US-Sojabohnen erleben einen dramatischen Preissturz. Vor den Verhandlungen mit den USA hat China seine Bestellungen praktisch eingestellt und in Brasilien wird eine Rekordernte erwartet.Der Parkettboden der Warenterminbörse Chicago Board of Trade (CBOT) erlebte in den letzten Tagen dramatische Szenen, wie man sie lange nicht mehr gesehen hat. Die Preise für Sojabohnen sackten schlagartig so stark ab, dass automatische Handelsstopps ausgelöst wurden - das Schreckgespenst der Rohstoffhändler. Was als vorsichtige Korrektur begann, hat sich zu einem Preisverfall gesteigert, der für einige Sojafarmer zu einer existenziellen Krise werden könnte. Die Ursache ist ein "Perfect Storm" …Den vollständigen Artikel lesen
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