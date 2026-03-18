Eine verpflichtende Elementarversicherung ist immer noch auf der politischen Agenda. Nun hat eine Studie ausgerechnet, wie hoch die Mehrkosten über alle 36 deutschen Risikozonen hinweg sein können. Um es kurz zu machen: Für Menschen, die in Zonen mit höherem Risiko wohnen, könnte es teuer werden. Derzeit sind etwa 57% der deutschen Wohngebäude gegen Elementarschäden abgesichert. Wenn es nach der Politik ginge, wäre diese Zahl deutlich höher. Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung wurde daher festgehalten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact