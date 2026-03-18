Der deutsche Aktienmarkt hat zur Wochenmitte deutlich an Schwung verloren. Ein erneut anziehender Ölpreis sorgte für Verunsicherung unter den Anlegern und beendete den jüngsten Erholungsversuch jäh. Der DAX rutschte im Handelsverlauf ab und schloss letztlich deutlich im Minus. Auslöser der erneuten Nervosität waren Berichte über frische Angriffe auf Teile der iranischen Gasindustrie. Die geopolitische Lage im Nahen Osten bleibt damit ein dominierender Unsicherheitsfaktor - insbesondere für die Energiepreise. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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