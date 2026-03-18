LeBron James tauscht das Spielfeld gegen den Golfplatz in einer prominent besetzten Kampagne, die den ultimativen Crossover aus Spitzenleistung und Stil feiert

Heute haben Beats und Nike die erste Produktkooperation ihrer gemeinsamen Geschichte bekannt gegeben: Powerbeats Pro 2 Nike Special Edition. In einer wegweisenden Designänderung teilt Beats erstmals die markante Fläche seiner kultigen Ohrhörer mit einem Partner: mit dem Nike Swoosh auf dem rechten Ohrhörer und dem charakteristischen Beats-"b" auf dem linken.

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Powerbeats Pro 2 Nike Special Edition

Die Limited Edition verbindet Nikes energiegeladene "Volt"-Farbpalette mit der branchenführenden Audiotechnologie der Powerbeats Pro 2. Das Ergebnis ist ein leistungsstarkes Produkt, das die Kluft zwischen Spitzensport und Streetstyle schließt.

Die Nike Special Edition kommt in einem markanten mattschwarzen Ladecase mit Volt-Sprenkeln. Beim Öffnen werden Nutzer von Nikes "JUST DO IT"-Motto auf der Innenseite des Deckels begrüßt. Die Optik ist neu, im Inneren steckt jedoch pure Leistung:

Sound auf Profiniveau: Adaptive aktive Geräuschunterdrückung (ANC) und Transparenzmodus

Adaptive aktive Geräuschunterdrückung (ANC) und Transparenzmodus Biometrische Integration: Integrierte Herzfrequenzmessung für die nahtlose Synchronisierung mit der Fitness App und Nike Run Club 1

Integrierte Herzfrequenzmessung für die nahtlose Synchronisierung mit der Fitness App und Nike Run Club Ausdauer beim Sport: Bis zu 45 Stunden Batterielaufzeit mit dem Ladecase und Schutz gegen Schweiß und Wasser nach IPX4 2

Bis zu 45 Stunden Batterielaufzeit mit dem Ladecase und Schutz gegen Schweiß und Wasser nach IPX4 Sicherer Sitz: Charakteristische Ohrbügel, die vom Kraftraum bis zum 18. Grün sicher an Ort und Stelle bleiben

"Dies ist nicht einfach nur eine neue Farbvariante, sondern das Aufeinandertreffen zweier Marken, die Leistung, Kultur und Sport definieren genau die Eigenschaften, die Sportler heute auszeichnen", sagte Chris Thorne, Marketingleiter von Beats. "Indem wir den Swoosh erstmals in das Design unserer Produkte integrieren, würdigen wir die gemeinsame DNA von Beats und Nike und feiern Botschafter wie LeBron James, die beides verkörpern. Es ist eine Hommage an den Biss, den Stil und den Sound, die Menschen an ihre Grenzen bringen."

Begleitend zur Markteinführung hat Beats den langjährigen Markenbotschafter LeBron James für eine humorvolle Kampagne gewonnen, die zeigt, dass man nicht perfekt sein muss, um mitzuspielen. In "Keep Your Head in The Game" ("Behalte einen kühlen Kopf im Spiel") geht James mit eher überschaubarem Golfkönnen aufs Grün aber mit den Powerbeats Pro 2 blendet er die Kritiker (dargestellt von Profigolfer Tom Kim sowie den Schauspielern Lionel Boyce und Travis "Taco" Bennett) aus und spielt das Spiel nach seinen eigenen Regeln. Sehen Sie es sich hier an.

"Wenn zwei kultige Marken wie Beats und Nike zusammenkommen, ist das mehr als eine Zusammenarbeit für mich ist es Familie", sagte LeBron James. "Ich bin seit dem ersten Tag mit den ursprünglichen Powerbeats Teil der Beats-Reise, und die Powerbeats Pro 2 stehen für alles, was ich in meinem Alltag brauche ob beim Training, bei der Regeneration oder einfach im Leben. Das sind nicht einfach nur meine Lieblingsohrhörer sie sind für alle gemacht, die bei der Leistung keine Kompromisse eingehen."

Weitere Informationen zur Zusammenarbeit und zur Anmeldung für Updates zur Markteinführung finden Sie auf Nike.Beats.

Pressematerial

Preis und Verfügbarkeit

Powerbeats Pro 2 Nike Special Edition sind ab Freitag, 20. März, zum Preis von 249,99 US-Dollar bei Apple.com in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in China, Japan, Deutschland, Kanada, Australien, Singapur, Frankreich, Spanien, Indien, der Schweiz, den Niederlanden und Hongkong erhältlich. Außerdem können sie online auf Nike.com in den Vereinigten Staaten sowie in ausgewählten Apple Stores in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in China und in Singapore erworben werden.

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1. Kompatible Hardware und Software erforderlich.

2. Powerbeats Pro 2 sind bei Sport und Training außerhalb des Wassers schweiß- und wasserabweisend. Powerbeats Pro 2 wurden unter kontrollierten Laborbedingungen getestet und sind nach IEC-Norm 60529 mit IPX4 eingestuft. Schweiß- und Wasserbeständigkeit sind keine dauerhaften Eigenschaften und können sich infolge normaler Abnutzung verringern. Versuchen Sie nicht, nasse Powerbeats Pro 2 aufzuladen; Hinweise zur Reinigung und zum Trocknen finden Sie auf https://support.apple.com/en-us/102013. Das Ladecase ist weder schweiß- noch wasserbeständig.

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Contacts:

Alexis Johnson

Beats PR

alexis_n_johnson@apple.com