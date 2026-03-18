Trotz der geopolitischen Unsicherheit stehen die Börsen noch auf erhöhten Niveaus. Doch wie lange kann das so bleiben? Ein Experte sieht nun deutliche Warnsignale und fürchtet, dass die Börsen auf eine Korrektur zusteuern. Die Börsen befinden sich angesichts der Iran-Krise in Hab-Acht-Stellung. Dennoch kam es aktuell noch nicht zum großen Abverkauf an den Finanzmärkten. Bill Gurley, General Partner von Benchmark, ist sich aber sicher, dass es bald ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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