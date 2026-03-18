Die Moody's Corporation (NYSE: MCO) hat heute bekannt gegeben, dass Moody's Ratings seine netzwerkunabhängige Token Integration Engine (TIE) auf den Markt gebracht hat. Damit ist Moody's Ratings die erste Kreditratingagentur, die analytische Daten erfasst und Kreditinformationen auf der Blockchain teilt. In einem ersten Schritt betreibt das Unternehmen als erste Ratingagentur einen Node im Canton Network. Dieser Meilenstein markiert einen wichtigen Schritt im Engagement von Moody's für digitale Innovation und soll eine sichere, konforme und effiziente Datenerfassung sowie die Bereitstellung von Ratings ermöglichen, unterstützt durch eine speziell für die plattformübergreifende Integration entwickelte Technologie.

"Der Bedarf an unabhängigen, vertrauenswürdigen Risikoanalysen und Kreditbewertungen bleibt auch im Zuge der Digitalisierung der Finanzmärkte unverändert", so Fabian Astic, Managing Director und Global Head of Digital Economy bei Moody's Ratings. "Moody's Ratings weitet diese strengen Standards auf die digitale Marktinfrastruktur im Einklang mit den globalen regulatorischen Erwartungen sowie unseren Standards in den Bereichen Governance, Transparenz und Compliance aus."

Die TIE von Moody's Ratings dient als grundlegende Integrationsschicht und nutzt seinen Knotenpunkt auf Canton, um die Transparenz und operative Effizienz im digitalen Finanzökosystem zu verbessern. Die Teilnahme erfolgt emittentenorientiert und fördert die Marktangleichung unter Wahrung der Integrität, Kontrolle und zentralen Rolle von Moody's Ratings auf den digitalisierten globalen Kapitalmärkten.

Das Canton Network wurde entwickelt, um den Anforderungen institutioneller Finanzinstitute in Bezug auf Datenschutz und Regulierung gerecht zu werden. Außerdem verbindet es weltweit führende Organisationen, um Finanzdaten und -prozesse über eine dezentrale Infrastruktur hinweg zu synchronisieren.

"Den Kunden von Moody's steht nun eine neue Möglichkeit zur Verfügung, auf verlässliche Kreditinformationen innerhalb der digitalen Märkte und der On-Chain-Finanzabläufe zuzugreifen, in denen sie zunehmend aktiv sind" so Yuval Rooz, CEO von Digital Asset und Mitbegründer des Canton Network. "Die unabhängige On-Chain-Risikoanalyse sorgt für eine optimierte Bereitstellung der Informationen an autorisierte Parteien, reduziert Reibungsverluste und verbessert die Transparenz über den gesamten Transaktionszyklus hinweg, wodurch die Markteffizienz erhöht und gleichzeitig Datenschutz, Kontrolle und Compliance sichergestellt werden."

Die TIE von Moody's Ratings soll mit zunehmender Verbreitung eine Ausweitung der Berichterstattung auf weitere digitale Finanznetzwerke, Geschäftszweige und Instrumententypen vornehmen.

Über die Moody's Corporation

In einer Welt, die zunehmend von sich gegenseitig beeinflussenden Risiken geprägt ist, helfen die Daten, Erkenntnisse und innovativen Technologien von Moody's (NYSE:MCO) den Kunden, sich einen ganzheitlichen Überblick über die Welt zu verschaffen, in der sie sich bewegen, und neue Chancen zu erschließen. Dank seiner langjährigen Erfahrung auf den globalen Märkten und einer vielfältigen, rund 16.000 Mitarbeiter starken Belegschaft in mehr als 40 Ländern bietet Moody's seinen Kunden die umfassende Perspektive, die sie benötigen, um selbstbewusst zu handeln und erfolgreich zu sein.

"Safe-Harbor"-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995

Bestimmte Aussagen in diesem Dokument sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Plänen und Aussichten für die Geschäftstätigkeit und den Betrieb von Moody's in der Zukunft, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Derartige Aussagen beinhalten Schätzungen, Prognosen, Ziele, Vorhersagen, Annahmen und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Resultate oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten, geäußerten, prognostizierten, erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Aktieninhaber und Investoren werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen und sonstigen in diesem Dokument enthaltenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung und Moody's verpflichtet sich nicht (und beabsichtigt auch nicht), diese Aussagen fortlaufend öffentlich zu ergänzen, zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund späterer Entwicklungen, geänderter Erwartungen oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht durch geltende Gesetze oder Vorschriften vorgeschrieben ist. Faktoren, Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die zur Folge haben könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Moody's wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten, zum Ausdruck gebrachten, prognostizierten, erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen, werden ausführlicher beschrieben unter "Risikofaktoren" in Teil I, Punkt 1A des Jahresberichts von Moody's auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie in anderen Unterlagen, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht, oder in den hierin oder darin aufgeführten Materialien. Aktieninhaber und Investoren werden darauf hingewiesen, dass das Eintreten dieser Faktoren, Risiken und Ungewissheiten dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten, zum Ausdruck gebrachten, prognostizierten, erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen, was sich wesentlich und nachteilig auf die Geschäftstätigkeit, die Betriebsergebnisse und die Finanzlage des Unternehmens auswirken könnte.

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