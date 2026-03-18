© Foto: JOHN ANGELILLO - newscomSteigende Energiepreise könnten laut Goldman Sachs eine heftige Korrektur auslösen. Im Extremfall droht dem S&P 500 ein zweistelliger Rückgang. Wie tief es gehen könnte.Die Investmentbank Goldman Sachs warnt, dass ein schwerer Ölversorgungsschock infolge des Iran-Konflikts deutliche Verluste an den US-Aktienmärkten auslösen könnte. In einem Extremfall könnte der Leitindex S&P 500 in diesem Jahr auf etwa 5.400 Punkte fallen - 19,5 Prozent unter dem Schlusskurs von Dienstag. Der Index hatte zuletzt bei 6.716 Punkten geschlossen. In einem moderateren Szenario, bei dem die US-Wirtschaft zwar gebremst, aber nicht stark getroffen wird, sehen die Strategen den Index bei rund 6.300 Punkten. Das …Den vollständigen Artikel lesen
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