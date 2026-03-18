EQS-Ad-hoc: Formycon AG / Schlagwort(e): Jahresabschluss / Verschiebung der Veröffentlichung/Jahresabschluss / Verschiebung der Veröffentlichung
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Formycon AG verschiebt Veröffentlichung ihres testierten Jahres- und Konzernabschlusses 2025
Planegg-Martinsried, Deutschland, 18. März 2026 - Die Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8/ WKN: A1EWVY) ("Gesellschaft") gibt bekannt, dass sich die ursprünglich für den 26. März 2026 geplante Veröffentlichung des testierten Jahres- und Konzernabschlusses 2025 verschiebt.
Ein wesentlicher Grund ist die Umstellung auf ein neues internes Finanzplanungssystem, das im Berichtszeitraum konzernweit implementiert wurde. Im Zuge der finalen Abschlussarbeiten hat sich zudem ein erhöhter Abstimmungs- und Validierungsaufwand ergeben, der mehr Zeit und Dokumentationsbedarf erfordert als ursprünglich vorgesehen. Vor diesem Hintergrund konnten noch nicht alle Unterlagen fertig gestellt und die erforderlichen Prüfungen abgeschlossen werden.
Die Veröffentlichung des testierten Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 ist im Laufe des Aprils 2026 und somit weiterhin im Rahmen der gesetzlichen und börsenrechtlichen Fristen vorgesehen. Ein genaues Datum wird die Gesellschaft rechtzeitig bekanntgeben.
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|Deutsch
|Unternehmen:
|Formycon AG
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|ISIN:
|DE000A1EWVY8, NO0013586024
|WKN:
|A1EWVY, A4DFJH
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Oslo
|EQS News ID:
|2293864
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