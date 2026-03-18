Zweieinhalb Wochen nach Beginn der Angriffe auf den Iran richtet US-Präsident Donald Trump den Blick bereits auf das nächste Ziel: Kuba. Ein Konflikt dort wäre für die Märkte wohl kaum relevant. Ganz anders der Iran. Hier wird es ernst: Die Straße von Hormus ist faktisch blockiert, der Ölpreis zieht kräftig an - und mit ihm die Nervosität an den Börsen.Denn ein dauerhaft hoher Ölpreis ist Gift für die Märkte. Er bremst die Konjunktur, treibt die Inflation - und nimmt den Anlegern die Hoffnung auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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