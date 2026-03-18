© Foto: wO-DALL·EEin lokaler Konflikt, globale Schocks: Warum die Benzinpreise, die Halbleiterproduktion und der weltweite Kreditmarkt am seidenen Faden der Geopolitik hängen.Der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien kann theoretisch einen Tornado in Texas auslösen, heißt es in der Chaostheorie. In der Finanzwelt bedeutet das: Ein lokaler Konflikt im Nahen Osten kann unvorhersehbare und massive Auswirkungen auf völlig unerwartete Bereiche der Weltwirtschaft haben. In der klassischen Ökonomie blickt man bei Konflikten im Nahen Osten zuerst auf den Ölpreis. Doch auch wenn seit gut zwei Wochen über kaum etwas anderes mehr berichtet wird, kann es daneben zu weitaus subtileren und gefährlicheren …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE