Die Fed hat wie erwartet eine Zinspause eingelegt und den Leitzins in den USA unverändert belassen. Die Zielspanne für den Tagesgeldsatz liegt damit weiterhin bei 3,5 bis 3,75 Prozent. Die Entscheidung fällt in eine heikle Marktphase: Die Ölpreise ziehen im Zuge der Spannungen rund um den Iran-Krieg deutlich an. Gleichzeitig senden Konjunkturdaten Warnsignale und schüren neue Inflationssorgen.Im Fokus steht nun die Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell. Anleger erhoffen sich Hinweise auf den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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