Die Fed hat ihre Zinsentscheidung veröffentlicht. Das bedeuten die Nachrichten für Ihr Portfolio und das ist für die Zukunft zu erwarten. Die amerikanische Notenbank Fed hat am Mittwoch den Leitzins in der Range von 3,50 Prozent bis 3,75 Prozent stabil gehalten. Das steckt dahinter und das bedeutet die Entscheidung für die Märkte. Entscheidung wie erwartet Es war bereits im Vorfeld erwartet worden, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins bei der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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