Überraschung: Diese Aktie aus dem SDAX könnte bald massiv ins Geschäft mit Drohnen einsteigen. Bietet sich hier für Anleger die Chance frühzeitig bei der neuen DroneShield dabei zu sein? Durch die enorme Nachfrage nach Rüstungsgütern wollen sich immer mehr Konzerne im Verteidigungsbereich engagieren. Einer davon ist der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen. Wird diese SDAX-Aktie jetzt die neue DroneShield? Denn der im SDAX notierte Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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