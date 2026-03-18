© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIEin neues Handelsabkommen öffnet US-Firmen Indonesiens Mineral- und Energiemarkt. Experten warnen vor geopolitischen Spannungen und politischen Stolpersteinen.Ein neues Handelsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und Indonesien verändert die wirtschaftlichen Beziehungen der beiden Länder grundlegend, wie die Associated Press berichtet. Jakarta öffnet US-Investoren umfassend seine Mineralressourcen, steigert den Kauf amerikanischer Rohöl- und Flüssiggasprodukte, unterstützt den Aufbau einer Exportstrecke für US-Kohle und vereinbart die Kooperation bei kleinen modularen Kernreaktoren. Haryo Limanseto vom Koordinationsministerium für Wirtschaft Indonesiens betonte, die Energiebestimmungen …Den vollständigen Artikel lesen
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