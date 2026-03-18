© Foto: UnsplashDer S&P 500 könnte laut Rob Arnott in den nächsten zehn Jahren kaum schneller wachsen als die Inflation. Besonders Tech-Highflyer sieht der Stratege kritisch.Die spektakuläre Rallye der US-Aktienmärkte könnte laut einem prominenten Strategen bald deutlich an Tempo verlieren. Rob Arnott, Gründer des Vermögensverwalters Research Affiliates, erwartet für den S&P 500 in den kommenden zehn Jahren lediglich eine durchschnittliche Rendite von rund 3 Prozent pro Jahr - ein Bruchteil der Gewinne der vergangenen Dekade. Arnott gehört zu den bekanntesten quantitativen Strategen der Wall Street. Sein Unternehmen entwickelt Anlagekonzepte für Indexfonds und ETFs im Wert von rund 200 Milliarden US-Dollar …Den vollständigen Artikel lesen
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