Americhem, ein weltweit führender Anbieter von Polymerlösungen, gab heute bekannt, dass Kilian Lamprecht als Bereichsleiter für Fusionen und Übernahmen im Unternehmen begonnen hat.

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Kilian Lamprecht, Vice President of Mergers Acquisitions, Americhem

Lamprecht verfügt über umfassende Erfahrung im Bereich der Unternehmensentwicklung sowie der Integration bei global tätigen Industrie- und Technologieunternehmen. Er wird eng mit dem Führungsteam von Americhem sowie dem Investmentpartner PPC zusammenarbeiten, um strategische Akquisitionen, Partnerschaften und Portfoliobeteiligungen zu identifizieren sowie umzusetzen, mit denen das Unternehmen seine Kompetenzen, sein Produktportfolio und seine geografische Reichweite ausbaut.

"Americhem kann auf eine lange Geschichte von umsichtigem Wachstum und Innovation im Bereich der Materialwissenschaften zurückblicken", sagte John Richard, Geschäftsführer von Americhem. "Mit der Unterstützung von PPC erweitern wir unsere Möglichkeiten, strategische Akquisitionen umzusetzen, die unsere Technologieplattform stärken, unsere geografische Präsenz ausweiten sowie unsere Verankerung in wichtigen Märkten vertiefen. Kilian bringt die analytische Strenge, die globale Perspektive und die Transaktionserfahrung mit, die wir brauchen, um die richtigen Möglichkeiten zu erkennen sowie erfolgreich umzusetzen, während wir in unsere nächste Wachstumsphase eintreten."

Lamprechts internationaler Hintergrund fügt sich nahtlos in die weltweite Geschäftstätigkeit von Americhem ein. Er hat in Nordamerika, Europa sowie Asien gelebt, studiert und gearbeitet. Er bringt grenzüberschreitende Erfahrung mit, die Americhems internationale Wachstumsstrategie unterstützt. Er hat einen Master of Science in Management von der HHL Leipzig Graduate School of Management und absolvierte internationale Studien an der Guanghua School of Management der Peking University.

Americhem investiert weiterhin sowohl in organisches Wachstum durch Innovation als auch in strategische Akquisitionen, während das Unternehmen seine globale Präsenz in den Märkten Gesundheitswesen, Transport sowie weiteren Märkten für fortschrittliche Werkstoffe ausbaut. Mit der Unterstützung von PPC beschleunigt das Unternehmen Investitionen in Technologie, globale Fertigungskapazitäten und Partnerschaften, die seine Position als verlässlicher Anbieter von Materiallösungen stärken.

Über Americhem

Americhem ist ein innovativer, technologieorientierter Marktführer in der globalen Polymerindustrie. Die Grundlage des Unternehmens bilden Leistung, Lösungen und Vertrauen, die Americhem durch enge Zusammenarbeit mit seinen Kunden schafft. Alle Produkte des Unternehmens werden durch umfassenden technischen Support unterstützt, der Qualität, Zuverlässigkeit sowie Mehrwert sicherstellt. Americhem betreibt 10 Produktionsstätten und unterhält Vertriebsniederlassungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie auf www.Americhem.com.

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