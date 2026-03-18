BÖRSE HEUTE: Ölpreis explodiert - Inflation belastet Börse aktuell (18.03.2026)

Börse heute: Märkte unter Druck durch Öl und Inflation ??

Die Börse heute zeigt sich deutlich schwächer, nachdem der Ölpreis stark gestiegen ist und neue geopolitische Spannungen im Nahen Osten die Märkte belasten. Die Börse aktuell reagiert sensibel auf die Kombination aus steigenden Energiepreisen, Inflationsrisiken und einer zunehmend vorsichtigen US-Notenbank.

Brent Crude kletterte zeitweise auf fast 110 USD pro Barrel, was die Angst vor einer neuen Inflationswelle verstärkt.

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