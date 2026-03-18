Im Dezember 2024 wurde in Polen eine neue regulatorische Anforderung im Zusammenhang mit SENT (System zur elektronischen Transportüberwachung) eingeführt, um den Transport von Hochrisikogütern innerhalb des Landes zu verfolgen. Daraufhin wurde ein Projekt initiiert, um eine der Dienstleistungen bzw. eines der Produkte von AiDEN innerhalb der Plattform zu validieren. Dies geschah im Rahmen eines Projekts mit Volvo Trucks über CampX, der globalen Innovationsarena der Volvo Group für Technologie und Business Transformation.

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AiDEN's SENT GEO compliance service displayed within a Volvo truck's in-vehicle infotainment system, enabling automated geolocation reporting for Poland's System for Electronic Transport Supervision (SENT). Developed through a collaboration between AiDEN Automotive and Volvo Group's CampX innovation hub, the integrated solution allows fleets to meet SENT requirements without external GPS hardware or aftermarket installations.

Es war ein erfolgreiches Projekt, von dem sowohl Flotteninhaber als auch Lastwagenfahrer profitierten. Gleichzeitig ermöglichte es eine reibungslose Compliance mit Polens SENT (System zur elektronischen Transportüberwachung), ohne dass externe GPS-Geräte oder Nachrüstungen erforderlich waren.

Nach den erfolgreichen Ergebnissen des ersten Projekts wird nun gemeinsam mit Volvo Trucks eine weitere Phase eingeleitet, um im Laufe des Jahres 2026 weitere kommerzielle Märkte zu prüfen.

Erfahren Sie hier mehr darüber, wie die Volvo Group mit Start-ups zusammenarbeitet: CampX by Volvo Group

Über AiDEN Automotive

AiDEN Automotive ist ein datenschutzorientiertes Softwareunternehmen für vernetzte Fahrzeuge, das Automobilhersteller, Flottenbetreiber und Dienstleister in die Lage bringt, sichere, konforme und datengesteuerte Mobilitätsdienste bereitzustellen. Das AiDEN-Konzept ermöglicht die schnelle Integration mehrerer Dienste in das fahrzeugintegrierte Infotainmentsystem über eine einzige vorinstallierte Anwendung. Die Low-Code-Integrationsplattform von AiDEN wurde von Experten für vernetzte Fahrzeugtechnologie ins Leben gerufen. Sie verbindet Fahrzeuge mit über 20 Kategorien von Mobilitäts-, Sicherheits- und Infrastrukturdiensten und gewährleistet dabei die vollständige Einhaltung von DSGVO und CCPA.

Weitere Informationen: www.aidenauto.com

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