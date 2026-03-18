NEW YORK (dpa-AFX) - Inflationssorgen haben die New Yorker Börsen am Mittwoch nach zuletzt zwei Erholungstagen wieder eingeholt. Neben den anhaltenden Angriffen im Iran-Krieg und dem davon angetriebenen Ölpreis wurden auch die bekannt gegebenen Erzeugerpreise und Aussagen der US-Notenbank Fed im Rahmen des Zinsentscheids zur Belastung. Anleger reduzierten allgemein ihre Zinssenkungserwartungen.

Der Dow Jones Industrial weitete seine Verluste aus, nachdem die Fed den Zinssatz erwartungsgemäß nicht angetast hatte. Aus dem Handel ging der Leitindex der Wall Street 1,63 Prozent tiefer bei 46.225,15 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,36 Prozent auf 6.624,70 Zähler bergab. Der technologielastige Nasdaq 100 erlitt mit 24.425,09 Punkten ein Minus von 1,4 Prozent.

Der Preis für ein Fass der US-Ölsorte WTI näherte sich am Mittwoch wieder der 100-Dollar-Marke, weil der Iran nach einem Angriff auf seine Gasanlagen mit Gegenschlägen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Katar drohte. Neben steigenden Gas- und Ölpreisen wurden die Inflationssorgen auch wegen der Erzeugerpreise größer, die überraschend deutlich zulegten. Notenbankchef Jerome Powell konnte die Sorgen dann nicht mildern./tih/zb

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