© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAIRed Cat Holdings steht kurz davor, die Q4-Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 zu präsentieren. Was erwartet Anleger?Die Spannung steigt: Red Cat Holdings (WKN: A2PPXB) steht kurz vor der Bekanntgabe seiner Quartalszahlen für das vierte Geschäftsquartal 2025. Was können wir von dem US-amerikanischen Unternehmen für Drohnen- und Militärtechnologie erwarten? Für das vierte Geschäftsquartal 2025 erwarten Analysten einen Umsatz von 23,92 Millionen US-Dollar. Der Verlust je Aktie wird auf -0,15 US-Dollar geschätzt. Red Cat, das für seine kleinen taktischen unbemannten Luftfahrtsysteme (sUAS) bekannt ist, hat in den vergangenen Monaten einen rasanten Anstieg der Nachfrage nach seinen militärischen …Den vollständigen Artikel lesen
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