Die Epassi Group, eine führende europäische Technologieplattform für Mehrfachleistungen, gab heute die Ernennung von Phil Jones zum Chief Revenue Officer (CRO), Ross Seychell zum Chief People Officer (CPeO) und Cho Hwang zum Chief Technology Officer (CTO) bekannt und stärkt damit ihr Führungsteam, während das Unternehmen in die nächste Expansionsphase eintritt.

Cho Hwang trat am 1. Dezember 2025 bei Epassi ein. Er bringt umfangreiche globale Führungserfahrung im Technologiebereich mit, die er bei Unternehmen wie HelloFresh, Coupang und Nordstrom gesammelt hat. Bei Epassi leitet Cho die Technologiestrategie und die Engineering-Organisation des Unternehmens, während die Plattform ihre Expansion in ganz Europa fortsetzt. Seine Erfahrung wird Epassi dabei unterstützen, sein Multi-Benefits-Ökosystem für Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Partner weiter auszubauen.

Phil Jones kam am 2. März zu Epassi. Er bringt umfassende Erfahrung in den Bereichen HR-Technologie und im gesamten Lebenszyklus des Human Capital Managements mit, nachdem er leitende Führungspositionen in den Bereichen Vertrieb, Revenue Operations und Customer Success bei globalen Technologieunternehmen wie Workday, Oracle und zuletzt Eightfold AI innehatte. Bei Epassi wird Phil die paneuropäische Umsatzorganisation des Unternehmens leiten und sich dabei auf kommerzielle Exzellenz und skalierbares Wachstum konzentrieren.

Ross Seychell wird am 1. April zum Unternehmen stoßen. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Gestaltung und Umsetzung von Personalstrategien in schnell wachsenden Softwareunternehmen hat Ross die internationale Skalierung und Organisationsentwicklung bei Unternehmen wie Qualifyze, Personio, Wise und King unterstützt. Er wird den globalen Bereich "People Culture" bei Epassi leiten und die weitere Expansion in verschiedenen Märkten vorantreiben.

"Diese Ernennungen spiegeln unser Bestreben wider, die Position von Epassi als führende europäische Multi-Benefits-Technologieplattform weiter zu stärken", sagte Nickyl Raithatha, Group CEO. "Phil, Ross und Cho bringen fundiertes Fachwissen und Erfahrung in der Skalierung internationaler Technologieunternehmen mit. Wir sind zuversichtlich, was die Richtung angeht, in die wir uns bewegen, und was die Stärke des Teams betrifft, das uns voranbringt."

Diese Veränderungen in der Führungsriege spiegeln die kontinuierliche Weiterentwicklung der Vertriebsorganisation von Epassi wider, während das Unternehmen in die nächste Phase seines Wachstums in Europa eintritt.

Präsident Alex Yin wird im Juni in den Vorstand wechseln und sich auf die langfristige strategische Ausrichtung konzentrieren, während Epassi seine Expansion in seinen Kernmärkten fortsetzt.

Dr. Alexander Wellhöfer, Chief Commercial Officer (CCO), hat seit seinem Eintritt im Jahr 2024 maßgeblich zum Wachstum und zur internationalen Expansion von Epassi beigetragen. Alexander verlässt das Unternehmen im Mai und sorgt für einen reibungslosen Übergang.

"Alex und Alexander haben beide einen bedeutenden Beitrag zu Epassi geleistet. Wir danken ihnen für ihre Führungsstärke und ihr Engagement in einer wichtigen Phase des Unternehmenswachstums," sagte Nickyl Raithatha, Group CEO.

Über Epassi

Epassi wurde 2007 in Helsinki gegründet und ist die führende europäische Technologieplattform für Mehrfachleistungen mit starker Präsenz in Frankreich, Deutschland, Italien, Irland, den Niederlanden, den nordischen Ländern, Großbritannien, Portugal und Spanien. Die innovative, einzigartige und skalierbare Lösung von Epassi vereint alle Leistungen in einem mobilen, benutzerfreundlichen digitalen Service und bietet damit einen digitalen Marktplatz für Mitarbeiterleistungen.

Die Epassi Group betreut mehr als 50.000 Arbeitgeber und deren über 36 Millionen Mitarbeiter mit einem Partnernetzwerk von mehr als 100.000 Dienstleistern. Epassi wurde von der Financial Times als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas in den Jahren 2022, 2023, 2024 und 2025 ausgezeichnet und belegte Platz 32 auf der Liste der "Europe's Long-Term Growth Champions 2025". Die Epassi Group wird von TA Associates und Warburg Pincus unterstützt.

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