Blue Matter gab heute die Einführung seiner People and Organization Practice bekannt, eines spezialisierten Kompetenzbereichs, der Unternehmen aus der Life-Science-Branche dabei unterstützen soll, Organisationen aufzubauen, die auch unter komplexen Bedingungen leistungsfähig bleiben von der Unternehmenstransformation und der Integration nach Fusionen und Übernahmen bis hin zu Talentstrategie, Lernen und Neugestaltung der Belegschaft.

Die Einführung beruht auf einer zentralen Überzeugung: Die Biopharma-Branche erlebt keinen zyklischen Abschwung, sondern einen strukturellen Wandel. Angesichts von mehr als 42.700 Stellenstreichungen in der Branche in den Jahren 2024 und 2025, beispielloser politischer Unsicherheit, der beschleunigten Einführung von KI sowie wachsendem Portfoliodruck müssen Organisationen sämtliche Funktionen gleichzeitig und nicht nacheinander transformieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Eine bewährte Führungskraft für Transaktionen und Transformationen

Stacey Petrey verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung sowie eine Erfolgsbilanz von mehr als 75 abgeschlossenen Transaktionen. Sie war Partnerin im Bereich Deals bei PwC mit Schwerpunkt auf Integration, Entflechtung, Wertsteigerung und Veränderungsmanagement. Vor ihrer Zeit bei PwC hatte sie leitende Positionen in den Bereichen Geschäft, Finanzen und Personal bei Bausch Health, Mylan (Viatris), Perrigo, Fidelity Investments, PerkinElmer und Credit Suisse First Boston inne. Sie hat an der University of Pennsylvania promoviert, einen Masterabschluss an der Cornell University sowie einen Bachelorabschluss an der Penn State University erworben und Fachbeiträge zum Einfluss von KI auf das Organisationsdesign und die Personalarchitektur in der Biopharma-Branche veröffentlicht.

Vier integrierte Leistungsbereiche

Die People and Organization Practice ist in vier Leistungsbereichen tätig:

Transformationen und Transaktionen : Konzeption von Day-1-Operating-Models, Synergiebewertung, Unterstützung bei Integration und Entflechtung vor und nach dem Abschluss sowie Veränderungsmanagement

: Konzeption von Day-1-Operating-Models, Synergiebewertung, Unterstützung bei Integration und Entflechtung vor und nach dem Abschluss sowie Veränderungsmanagement Organisationsdesign und Prozessexzellenz : Benchmarking von Best-Practice-Organisationen, Konzeption von Operating Models, Organisationsstruktur, Neugestaltung von Rollen und Entscheidungsrechten, Priorisierung von KI-Anwendungsfällen sowie Governance

: Benchmarking von Best-Practice-Organisationen, Konzeption von Operating Models, Organisationsstruktur, Neugestaltung von Rollen und Entscheidungsrechten, Priorisierung von KI-Anwendungsfällen sowie Governance Talent-, Vergütungs- und Leistungsstrategie : Karrierearchitektur, Kompetenzmodelle, Konzeption variabler Vergütungssysteme, Nachfolgeplanung sowie Bindungsstrategie

: Karrierearchitektur, Kompetenzmodelle, Konzeption variabler Vergütungssysteme, Nachfolgeplanung sowie Bindungsstrategie Lernen und Führungskräfteentwicklung: Salience Learning, das auf Learning Development spezialisierte Tochterunternehmen von Blue Matter, Lernstrategie, Führungskräfteentwicklung, Kompetenzaufbau sowie Rahmenwerke zur Erfolgsmessung

Der Fachbereich stützt sich auf die tiefgehende funktionale Fachkenntnis von Blue Matter in den Bereichen Commercial, Medical Affairs, Forschung und Entwicklung, Market Access sowie Enterprise Learning, um funktionsübergreifende Lösungen zu liefern, die nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis funktionieren.

Laut Petrey "müssen Biopharma-Organisationen alle Funktionen gleichzeitig und nicht nacheinander transformieren, während sie zugleich ihr Portfolio weiterentwickeln, ihre Pipeline voranbringen sowie Talente im Unternehmen halten müssen. Dafür braucht es einen Partner, der die wissenschaftlichen Grundlagen des Geschäfts, die Dynamik von Transaktionen, die Anreizstrukturen sowie die menschlichen Aspekte des Wandels versteht. Genau dafür wurde dieser Fachbereich geschaffen."

George Schmidt, Leiter Consulting bei Blue Matter, ergänzte: "Wir haben über Jahre hinweg tiefgehende Expertise darin aufgebaut, wie Biopharma-Organisationen arbeiten. Stacey bringt Erfahrung bei Transaktionen und Transformationen mit, um diese Fachkenntnis in großem Maßstab wirksam zu machen, indem sie Organisationsdesign, Talentstrategie sowie Lernen in einem integrierten, vernetzten Angebot zusammenführt. Das ist ein bedeutender Schritt nach vorn für unsere Kunden."

Über Blue Matter

Blue Matter (www.bluematterconsulting.com) ist ein globaler Kommerzialisierungspartner für die Life-Sciences-Branche. Mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien betreut Blue Matter ein breites Spektrum biopharmazeutischer Organisationen von weltweit führenden Top-20-Unternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Firmen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden dabei, den Wert auf Produkt-, Portfolio- und Organisationsebene durch Marktkenntnisse, strategische und operative Beratung sowie Kommunikationsdienstleistungen zu maximieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260318135785/de/

Contacts:

Medienkontakt

Craig Dunkley, Marketingleiter

cdunkley@bluematterconsulting.com

+1 919 539 0658