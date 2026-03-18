Laserfiche der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content-Management gab heute die Gewinner der 2026 Laserfiche Run Smarter Awards bekannt.

Mit diesen Auszeichnungen werden Visionäre und Vorreiter gewürdigt, die neue Maßstäbe setzen, indem sie mit Laserfiche betriebliche Silos aufbrechen und eine neue Ära unternehmensweiter Produktivität einläuten. Von einer Großstadt, die ihr Strafrechtssystem neu gestaltet, bis hin zum innovativen Einsatz von KI durch ein Finanzdienstleistungsunternehmen für eine intelligentere Dienstleistungserbringung: Die Preisträger steigern die Produktivität, gestalten Prozesse neu und verbessern die Lebensqualität mithilfe der Laserfiche-Technologie.

"Die wahre Stärke von Laserfiche lag schon immer darin, wie das Unternehmen Mehrwert schafft sei es durch die Bereitstellung verwertbarer Informationen, durch Kosteneinsparungen oder durch gewonnene Zeit, die für Innovationen genutzt werden kann", sagte Karl Chan, CEO von Laserfiche. "Die diesjährigen Preisträger sind Vorreiter im Bereich Informationsmanagement; viele von ihnen nutzen Cloud- und KI-Technologien, um Prozesse zu modernisieren und eine geschäftliche Transformation zu erreichen."

Herzlichen Glückwunsch an die Preisträger des 2026 Run Smarter Award:

Doug Haubert , Staatsanwalt, Staatsanwaltschaft der Stadt Long Beach: Nien-Ling Wacker Visionary of the Year

, Staatsanwalt, Staatsanwaltschaft der Stadt Long Beach: Nien-Ling Wacker Visionary of the Year Young Lee , Informationssystemanalyst, Stadt Camarillo, Kalifornien: Digital Transformation Leader of the Year

, Informationssystemanalyst, Stadt Camarillo, Kalifornien: Digital Transformation Leader of the Year Priya Karthick , IT-Experte für Unternehmenslösungen, Texas A&M Technology Services: Laserfiche Champion of the Year

, IT-Experte für Unternehmenslösungen, Texas A&M Technology Services: Laserfiche Champion of the Year Choctaw Nation IT Tribal Solutions : Best Program ROI

: Best Program ROI Palo Alto Unified School District Information Services : Change Maker of the Year

: Change Maker of the Year Kansas State University: Laserfiche Program of the Year, U.S./Canada

Laserfiche Program of the Year, U.S./Canada Albany Trustee Company Limited: Laserfiche Program of the Year, EMEA

Laserfiche Program of the Year, EMEA City of Tucson Department Applications Team: Laserfiche Team of the Year

Erfahren Sie hier mehr über die Gewinner des Laserfiche Run Smarter Award.

Laserfiche wird die Gewinner im Rahmen der Empower-Konferenz 2026 ehren. Klicken Sie hier, um sich für die Konferenz anzumelden.

Über Laserfiche

Laserfiche ist die führende Unternehmensplattform, die Organisationen bei der digitalen Transformation ihrer Abläufe und der Verwaltung ihrer Inhalte mit KI-gestützten Lösungen unterstützt. Durch skalierbare Arbeitsabläufe, anpassbare Formulare, Vorlagen ohne Programmieraufwand und KI-gestützte Funktionen beschleunigt die Laserfiche-Dokumentenverwaltungsplattform die Geschäftsabwicklung. Organisationen jeder Größe von Start-ups bis hin zu Fortune-500-Unternehmen vertrauen auf Laserfiche. Laserfiche ermöglicht es Teams, die Produktivität zu steigern, die Zusammenarbeit zu fördern und ein hervorragendes Kundenerlebnis in großem Maßstab zu bieten. Laserfiche hat seinen Hauptsitz in Long Beach, Kalifornien, und ist weltweit tätig. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien.

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