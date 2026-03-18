Berlin (ots) -Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) schließt nicht aus, dass Deutschlandsich am Ende des Iran-Kriegs an der Sicherung der Schifffahrt in der Golfregion beteiligt. "Kann sein, dass wir auch gefordert werden, dass wir auf der Straße von Hormus tätig sind. Beispielsweise wenn es darum geht, dass man Minen räumen müsste oder Ähnliches", sagte Dobrindt heute in der ARD-Talksendung "maischberger". Der Innenminister teilte ausdrücklich die Position von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der gesagt hatte, es sei nicht Deutschlands Krieg. Dobrindt sagte: "Wir sind nicht beteiligt, wir wurden vorher nicht gefragt, wir sind nicht Teilnehmer". Deswegen denke auch er: "Ja, Deutschland kann sich raushalten aus dieser Situation.""maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Anabel Bermejo | better nau Kommunikationsagentur | Tel. 0172 587 0087 | bermejo@betternau.deWDR Kommunikation | Tel. 0221 220 7100 | kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6238636