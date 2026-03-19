Elliptic, das führende Unternehmen im Bereich der Entscheidungsprozesse für digitale Asset, gab heute vollständige Blockchain-Abdeckung für Tempo bekannt. Tempo ist die zahlungsorientierte Layer-1-Blockchain, die von Stripe und Paradigm inkubiert wird. Durch diese Integration erhalten Compliance- und Forschungsteams vollständigen Einblick in eine der bedeutsamsten Erweiterungen der Finanztätigkeit aus der realen Welt in die Blockchain-Infrastruktur.

"Wir sind froh, dass Elliptic vom ersten Tag an die Compliance-Infrastruktur für Tempo bereitgestellt hat. Zahlungen verlagern sich zunehmend in die Blockchain, und Ersteller und ihre Kunden benötigen Echtzeit-Tools, um die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen, ohne den Betrieb verlangsamen zu müssen." Nischay Upadhyayula, GTM, Tempo

Tempo ist eine Layer-1-Blockchain für reale Zahlungen im großen Maßstab innerhalb von Sekundenbruchteilen und mit hohem Durchsatz. Tempo, das von Stripe und Paradigm inkubiert wird, ist auf die Transaktionsvolumen ausgelegt, die der globale Handel fordert. Die Blockchain-Analyseplattform von Elliptic wurde speziell entwickelt, um Blockchain-Daten in diesem Maßstab zu analysieren.

"Die zahlungsspezifische Blockchain-Infrastruktur von Tempo demonstriert, was wir seit Jahren sagen: Digitale Assets sind nicht mehr rein experimentell, sondern entwickeln sich zunehmend zu grundlegenden Assets", sagte Jackson Hull, CTO bei Elliptic.

"Tempo ist nicht auf tausende von Transaktionen pro Tag ausgelegt. Es ist auf mehr als 100.000 Transaktionen pro Sekunde ausgelegt, da Mitarbeitende, Unternehmen und Verbraucher Transaktionen zunehmend über die Blockchain abwickeln. Die Infrastruktur von Elliptic wurde speziell entwickelt, um Daten in diesem Maßstab zu verarbeiten. Unsere Tempo-Integration gibt Compliance-Teams die Transparenz, die sie angesichts des exponentiellen Wachstums der Blockchain-Zahlungen benötigen."

Durch diese Integration erhalten die Kunden von Elliptic dieselben umfangreichen Überwachungs- und Forschungsfunktionen in Tempo wie in anderen Blockchains. Kunden können:

Wallet-Adressen in Echtzeit auf Sanktionen und illegale Aktivitäten prüfen

Blockchain-übergreifende Mittelflüsse zwischen Tempo und anderen Blockchains nachverfolgen

Stablecoin-Transaktionen in der durchsatzintensiven Infrastruktur von Tempo überwachen

Historische und Echtzeitdaten für Compliance-Workflows und Fallmanagement abrufen

Konsistente Compliance-Standards in Blockchain-Netzwerken aufrechterhalten

Elliptic erweitert kontinuierlich die Abdeckung auf größere Blockchains und bedient weltweit mehr als 500 Finanzinstitutionen, Börsen und Aufsichtsbehörden.

Über Elliptic

Elliptic ist das führende Unternehmen für Entscheidungsprozesse für digitale Assets. Wir haben die umfangreichste Plattform für die effiziente und äußerst präzise Blockchain-übergreifende Extraktion von Kryptodaten und -informationen entwickelt.

Die unvergleichliche Betriebszeit, Skalierbarkeit, Tiefe und Breite im Hinblick auf Daten und Informationen, die unsere Plattform liefert, führen dazu, dass anspruchsvolle Organisationen Elliptic für ihre Anforderungen in den Bereichen Compliance, Risikomanagement, Intelligence-Prozesse und Blockchain-Infrastruktur wählen.

Elliptic wurde 2013 gegründet, hat seinen Hauptsitz in London und betreibt Büros in New York, Washington D.C., Dubai, Singapur und Tokio. Weitere Informationen finden Sie unter www.elliptic.co. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn und X.

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