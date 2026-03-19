Torq transformiert menschliche Absichten in agentenbasierte Ergebnisse mit Kontextanalyse, Planung, Erstellung und Tests und liefert innerhalb von Minuten produktionsreife KI-Agenten

Torq, der etablierte Pionier im Bereich der agentenbasierten Sicherheitsoperationen, stellte heute Agentic Builder vor, eine wichtige Erweiterung der Torq KI-SOC-Plattform, die menschliche Absichten in agentenbasierte Ergebnisse umwandelt. Mit Agentic Builder können SOCs die kognitive Beanspruchung der Sicherheitsautomatisierung im Engineering vom Menschen auf Maschinen verlagern. Diese richtungsweisenden Funktionen eliminieren sämtliche Hürden im Bereich produktionsreifer agentenbasierter Workflows und KI-Agenten, die rund um die Uhr eine unbegrenzte Anzahl an Warnmeldungen verwalten, in jede Ebene des Unternehmens-Stacks integriert werden können, Untersuchungen optimieren und in maschineller Geschwindigkeit reagieren.

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Diese Neuigkeiten folgen auf die kürzliche Ankündigung von Torq, sich eine Serie-D-Finanzierungsrunde mit einer Bewertung von 1,2 Milliarden US-Dollar gesichert zu haben, um die Ära der KI-SOCs und agentenbasierten KI anzuführen. KI-Agenten von Torq sind mittlerweile stark in die täglichen Abläufe von Fortune 500-SOCs integriert und verwalten Millionen von komplexen Sicherheitsaufgaben vollkommen autonom. Torq schützt jetzt hunderte von multinationalen Unternehmen, darunter die Neukunden LEGO, Marriott und Prudential, die sich in die Reihen von Carvana, PepsiCo, Procter Gamble, Siemens, Uber, Virgin Atlantic und zahllosen anderen fügen.

"Nach der erfolgreichen Bereitstellung von KI-Funktionen, die SOC-Analysten von der überwältigenden Menge an Warnmeldungen, False Positives und der damit verbundenen Ermüdung befreit haben, entbindet Torq jetzt SecOps-Ingenieure und -Architekten von mühseligen manuellen Aufgaben, die die Wertrealisierung verzögern", sagte Ofer Smadari, CEO und Mitgründer, Torq. "Es eliminiert den historischen Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Kontrolle, indem es Teams in die Lage versetzt, ausgeklügelte KI-gesteuerte Sicherheitsabläufe absichtsgesteuert zu entwerfen und zu operationalisieren. Was zuvor Monate langes Engineering und endlose Wartungsarbeiten erfordert hat, kann nun dank integrierter Validierung, Governance und kontinuierlichem Lernen innerhalb weniger Minuten erledigt werden. Das ist eine grundlegende Neukonzeption des Entwurfs, der Erstellung und der Skalierung von Sicherheitsoperationen. Torq sorgt dafür, dass sich die Verteidigung schneller bewegt als die Angreifer und zwar autonom, intelligent und grenzenlos."

Agentic Builder wurde von Grund auf entwickelt, um die Produktivität von Ingenieuren und Architekten drastisch zu steigern, und es unterstreicht, wie Torq auch weiterhin die vollständige Transformation des Security Operations Center (SOC) über die Torq KI-SOC-Plattform vorantreibt. Es ist die einzige End-to-End-Lösung die auf den Säulen fortschrittlicher Hyperautomatisierung, Sichtung von Warnmeldungen und Ermüdungsverringerung aufbaut, um globalen Unternehmen und Regierungsstellen volle operative Unabhängigkeit zu geben.

Agentic Builder ist Teil von Torq Socrates, dem Hauptorchestrator der Torq KI-SOC-Plattform, der spezialisierte KI-Agenten koordiniert, damit sie Sicherheitsoperationen im großen Maßstab autonom ausführen. Dies erfolgt über eine natürlichsprachliche Schnittstelle, die Sicherheitsoperationen, Entscheidungsfindung und Ausführung beschleunigt. Torq Socrates liefert SecOps-Ingenieuren und -Architekten jetzt dieselbe Maschinengeschwindigkeit und Präzision und beseitigt die Routinearbeiten der manuellen Planung, Erstellung, Fehlerbehebung und Pflege komplexer Workflows und KI-Agenten.

"Ich hatte die Möglichkeit, im Vorhinein einen Blick auf Agentic Builder zu werfen, und es ist klar, dass es eine grundlegende Verbesserung der Arbeitsweise von SecOps bewirken wird", sagte Corey Kaemming, CISO, Valvoline. "Mit Agentic Builder hat man nicht so sehr das Gefühl, man würde eine Anwendung konfigurieren. Es ist eher so, als würde man mit einem intelligenten Gegenüber zusammenarbeiten, das SecOps-Ziele versteht, den besten Ansatz entwirft und einen einsatzbereiten Agenten liefert, der nicht manuell nachbearbeitet werden muss. Anstatt Mitarbeitende mit dem Entwurf von Integrationen und Debugging-Logik zu beauftragen, ermöglicht es Agentic Builder Organisationen, diese Expertise in die Bereiche Risikostrategie und Resilienz zu verlagern. Das ist die Art Durchbruch, durch den die Erwartungen an ein modernes Cyberabwehr-Programm neu ausgerichtet werden."

Funktionsweise von Agentic Builder:

Sicherheitsfachleute beschreiben die Absichten des sicherheitsbezogenen Ergebnisses in natürlicher Sprache. Dadurch wird Agentic Builder aufgefordert, auf antizipierte Sicherheitsereignisse zu reagieren und sicherzustellen, dass die richtigen semantischen Speicher, geschäftlichen Kontexte, organisatorischen Sicherheitsstandards und Tools implementiert werden.

Agentenbasierte KI plant die Zuweisung auf Grundlage vorheriger agentenbasierter Workflows, wählt die Tools und Integrationen aus, definiert die Parameter und Leitlinien, implementiert die Orchestrierungslogik und generiert benutzerdefinierte Torq KI-Agenten.

Vor der Bereitstellung des neuen Torq KI-Agenten testet Torq Socrates ihn gründlich anhand von Daten aus der realen Welt, zeigt Schritt-für-Schritt-Aktionen und Ergebnisse und validiert mögliche Ergebnisse wie E-Mail-Vorschauen, Fallbeschreibungen und UI-Bildschirme -, damit Sicherheitsfachleute die Verhaltensweisen verfeinern können, bis sie genau den Unternehmensstandards entsprechen.

Torq Socrates überwacht kontinuierlich die Ausführung der neuen Torq KI-Agenten und agentenbasierten Workflows in der Produktion und kalibriert sie automatisch, um Resilienz und Leistung zu verbessern und sie an sich verändernde Bedingungen anzupassen.

Torq stellt qualifizierten Teilnehmern der RSAC vom 23. bis zum 26. März an Stand 527, South Expo Hall, Moscone Center in San Francisco, exklusive Demos von Agentic Builder zur Verfügung.

Über Torq

Torq revolutioniert die Cybersicherheit mit der Torq KI SOC-Plattform. Torq ermöglicht es Unternehmen, Sicherheitsvorfälle sofort und präzise zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Zu den Kunden von Torq zählen große multinationale Unternehmen wie Abnormal Security, Armis, Check Point Security, Chipotle Mexican Grill, Inditex (Zara, Bershka und Pull Bear), Informatica, Kyocera, PepsiCo, Procter Gamble, Siemens, Telefónica, Valvoline, Virgin Atlantic und Wiz.

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