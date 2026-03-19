I-Pulse übernimmt den kalifornischen Kondensatorspezialisten CSI Technologies, um disruptive Anwendungen der Hochleistungsimpulstechnik voranzubringen

Die Übernahme von CSI sichert strategische Technologien, die von zentraler Bedeutung sind für die Hochleistungsimpulstechnik-Roadmap von I-Pulse

Robert Friedland, Mitgründer, Vorsitzender sowie Geschäftsführer, und Laurent Frescaline, Mitgründer sowie Technischer Leiter von I-Pulse, dem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Hochleistungsimpulstechnik, geben die Übernahme von CSI Technologies, Inc. bekannt, eines in Kalifornien ansässigen Herstellers von Hochenergie- und Hochspannungskondensatoren für industrielle, medizinische sowie verteidigungsbezogene Anwendungen.

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Die strategische Übernahme stärkt die Entwicklungsaktivitäten von I-Pulse im Bereich der Hochleistungsimpulstechnik sowie die Fertigungskapazitäten des Unternehmens in den USA, insbesondere für Anwendungen in den Bereichen Bergbau, Geothermie, Rohstoffexploration und Wasserwirtschaft. Durch die Integration der bewährten Fachkenntnisse von CSI Technologies im Bereich der Konstruktion und Fertigung von Kondensatoren sichert sich I-Pulse den Zugang zu einer verlässlichen Lieferkette und baut seine Fähigkeit, schnell kompakte Kondensatoren mit hoher Energiedichte zu entwickeln, Prototypen zu fertigen sowie in Produktion zu bringen, weiter aus.

Robert Friedland, Mitgründer, Vorsitzender und Geschäftsführer von I-Pulse, erklärte: "Mit der Übernahme von CSI Technologies kann I-Pulse die Einführung disruptiver Lösungen der Hochleistungsimpulstechnik in der nachhaltigen Ressourcenwirtschaft beschleunigen. Durch die Verbindung der technischen Entwicklungskompetenz von I-Pulse auf Weltklasseniveau mit den tiefgehenden Fachkenntnissen von CSI in Konstruktion und Fertigung von Hochenergiekondensatoren sind wir einzigartig aufgestellt, um einen grundlegenden Wandel in der Branche voranzutreiben. Wir planen strategische Investitionen in CSI, um die Entwicklung von Prototypen für Hochenergiekondensatoren weiter voranzubringen und die Produktionskapazitäten für Kunden in den USA sowie weltweit auszubauen."

Peter Laurence, Geschäftsleiter von CSI Technologies, erklärte: "Die Übernahme ist für die I-Pulse Group ein echter Wendepunkt, weil wir damit die Fertigung von Hochspannungskondensatoren ins eigene Haus holen sowie die Entwicklung und Bereitstellung unserer Geothermietechnologien sowie weiterer Geschäftseinheiten beschleunigen können. Über den Innovationsaspekt hinaus stärkt dieser Schritt auch unsere für die wachsenden Bereiche Verteidigung und Fusionsenergie wichtige Lieferkette in den USA. Wir blicken in den kommenden Jahren einer Phase umfangreicher Investitionen entgegen, die unserem I-Pulse-Team sowie den Kunden von CSI enormes Potenzial eröffnet und neue Innovationskraft freisetzt."

Die Integration von CSI Technologies wird I-Pulse in die Lage versetzen, eine höhere Produktleistung, größere Zuverlässigkeit sowie eine skalierbare Fertigung bereitzustellen, Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen, um die wachsende weltweite Nachfrage zu bedienen.

INFORMATIONEN ZU I-PULSE

I-Pulse ist ein privates amerikanisches Unternehmen, das von Robert Friedland und Laurent Frescaline mitgegründet wurde, um Technologien auf Basis hochenergetischer elektrischer Impulse in zivile Sektoren zu bringen. Die Technologie von I-Pulse bei der kurze, aber äußerst starke elektrische Entladungen wiederholt komprimiert und freigesetzt werden besitzt das Potenzial, zentrale globale Herausforderungen anzugehen, darunter die Erschließung wettbewerbsfähiger geothermischer Grundlastenergiequellen, die effiziente Gewinnung kritischer Mineralien, den Schutz landwirtschaftlicher Kulturen sowie disruptive Lösungen für Schweißen, Metallumformung und Crimpen im industriellen Maßstab. Das 2007 gegründete Unternehmen unterhält Büros in New York und London sowie Labor- und Fertigungsstandorte in Albuquerque, New Mexico, Carlsbad, Kalifornien, Detroit, Michigan, und Toulouse, Frankreich.

INFORMATIONEN ZU CSI

CSI Technologies, Inc. wurde 1969 als Capacitor Specialist Incorporated gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vista, Kalifornien. Seit mehr als fünf Jahrzehnten genießt CSI den Ruf eines verlässlichen Herstellers von Hochenergie- und Hochspannungskondensatoren und verfügt über besondere Fachkenntnisse im Bereich der Hochleistungsimpulstechnik sowie in der Entwicklung von Kondensatorkonstruktionen mit hoher Energiedichte, die auf lange Betriebsdauer und Zuverlässigkeit ausgelegt sind.

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