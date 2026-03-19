© Foto: Andrew Harnik/AP/dpaWie erwartet lässt die US-Notenbank den Leitzins unverändert. In den USA schüren der Iran-Krieg und die steigenden Ölpreise die Inflationssorgen. Die Wall Street schloss den gestrigen Handel deutlich im Minus ab. Die US-Notenbank Federal Reserve hält trotz wachsender Risiken an ihrem Kurs fest: Der Leitzins bleibt in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent. Im Offenmarktausschuss stimmten elf Mitglieder für die Pause, nur Fed-Gouverneur Stephen Mian sprach sich für eine sofortige Senkung um 25 Basispunkte aus. Damit reagiert die Fed auf eine heikle Gemengelage: Die Inflation fällt langsamer als erhofft, der Arbeitsmarkt sendet widersprüchliche Signale und der Krieg mit dem Iran sorgt über …Den vollständigen Artikel lesen
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