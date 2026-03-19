Ein Unternehmen aus dem MDAX überzeugt Analysten mit robuster Nachfrage, internationalem Wachstum und günstiger Bewertung. Gleich mehrere Häuser sehen erhebliches Kurspotenzial. Die Aktie von Fielmann legt am Mittwoch kräftig zu: Das Plus beträgt vier Prozent. Auslöser ist eine Kaufempfehlung der Bank of America (BoA), die die Papiere zeitweise um mehr als sechs Prozent nach oben trieb. Das sind die Hintergründe. Krisenfestes Geschäftsmodell überzeugt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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