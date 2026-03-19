16,55 m mit 10,08 % Kupfer. 98,9 % Ausbeute bei Kupfer im Labor. Ein Aktionärskreis, der sich liest wie ein Who-is-who des globalen Bergbaus. Eigentlich müsste die Party bei Power Metallic Mines längst begonnen haben. Hat sie aber nicht. Der Kurs dümpelt noch vor sich hin, während das Unternehmen in Québec ein Bohrloch nach dem anderen niederbringt und spektakuläre Ergebnisse zutage fördert. Was steckt hinter dieser Diskrepanz? Und vor allem: Wie lange hält sie noch an?Den vollständigen Artikel lesen ...
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