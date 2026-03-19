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Dow Jones News
19.03.2026 06:33 Uhr
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(1)

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 19. März

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 19. März 

=== 
*** 05:30 JP/Industrieproduktion Januar 
  06:45 NO/Equinor ASA, Jahresergebnis 
*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis (08:00 BI-PK) 
*** 07:00 DE/Lanxess AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Nemetschek SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 
*** 07:00 DE/Rational AG, ausführliches Jahresergebnis 
     (10:00 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Vonovia SE, Jahresergebnis (07:30 Telefonkonferenz; 09:30 BI-PK) 
  07:00 DE/PVA TePla AG, Jahresergebnis (09:00 Telefonkonferenz) 
  07:00 CH/Docmorris AG, ausführliches Jahresergebnis 
  07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, ausführliches Jahresergebnis 
*** 07:30 DE/Ionos Group SE, Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/United Internet AG, Jahresergebnis 
     (11:00 BI-PK; 14:30 Analystenkonferenz) 
  07:30 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, ausführliches Jahresergebnis 
  07:30 DE/SGL Carbon SE, Jahresergebnis (14:00 BI-PK; 10:00 Analystenkonferenz) 
  07:30 DE/Vossloh AG, Jahresergebnis (11:00 PK) 
  07:30 LU/SAF-Holland SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 
*** 07:50 DE/1&1 AG, Jahresergebnis 
  08:00 DE/Insolvenzen Dezember 
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Februar 
     Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) 
     PROGNOSE: 5,2% 
     zuvor:  5,2% 
*** 08:00 CH/Handelsbilanz Februar 
*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
     Leitzins 
     PROGNOSE: 0,00% 
     zuvor:  0,00% 
*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
*** 10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Jahresergebnis 
     (10:00 BI-PK; 16:00 Analystenkonferenz) 
  10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Jahresergebnis 
     (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 11:00 EU/Arbeitskosten 4Q 
  11:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 4Q 
*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats 
     Bank Rate 
     PROGNOSE: 3,75% 
     zuvor:  3,75% 
*** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 215.000 
     zuvor:  213.000 
*** 13:30 US/Philadelphia-Fed-Index März 
     PROGNOSE: 8,4 
     zuvor:  16,3 
*** 14:00 IT/Eni SpA, Kapitalmarkttag 
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung 
     Einlagensatz 
     PROGNOSE: 2,00% 
     zuvor:  2,00% 
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und 
     Inflation in der Eurozone 
*** 15:00 US/Neubauverkäufe Januar 
     PROGNOSE: -3,5% gg Vm 
     zuvor:  -1,7% gg Vm 
*** 15:00 US/Index der Frühindikatoren Januar/Februar 
  15:00 US/Fed-Gouverneure diskutieren Vorschläge zu 
     Veränderung der Eigenkapitalanforderungen an Banken 
*** 18:00 IT/Enel SpA, Geschäftsbericht und Dividendenvorschlag 
  21:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 3Q 
 
***   - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 
***   - DE/Knorr-Bremse AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 
    - BE/EU-Gipfel 
    - US/US-Präsident Trump empfängt Japans Premierministerin Takaichi 
    - DE/Init innovation in traffic systems SE, Jahresergebnis 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/kla

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Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

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