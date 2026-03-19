DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KREDITMÄRKTE - Der Kapitalmarktexperte Mohamed El-Erian sorgt sich wegen der Gefahren, die von Kreditfonds ausgehen. Die Finanzwelt sollte die Fehler aus der Finanzkrise 2008 "nicht wiederholen", sagte El-Erian im Interview mit dem Handelsblatt. Damals hätten Finanzinstitute Probleme zu lange ignoriert. El-Erian spricht sich daher dafür aus, dass Kreditfonds die Probleme "vor allem anerkennen und dann Abwertungen vornehmen". Vor allem Kredite, die bestimmte Fonds an Softwarefirmen vergeben hatten, waren zuletzt stark unter Druck geraten. (Handelsblatt)

PRIVATE CREDIT - Die Risiken am Markt für Private Credit beunruhigen die Bankenaufseher in Europa. "Die Entwicklungen im Private-Credit-Bereich verfolgen wir mit einer gewissen Sorge", sagte Nikolas Speer, der oberste Bankenaufseher der deutschen Finanzaufsicht Bafin, am Mittwoch auf der Handelsblatt-Tagung Bankenaufsicht. (Handelsblatt)

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March 19, 2026 01:18 ET (05:18 GMT)

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