Ein einst dynamisch wachsender Goldproduzent ist nach einer gekappten Prognose ins Straucheln geraten. Die Aktie wurde zuletzt kräftig abverkauft. Für Rohstoffexperte Markus Bußler ist diese Marktreaktion jedoch übertrieben. Gleichzeitig halten sich hartnäckig Gerüchte über eine mögliche Übernahme durch einen großen Player der Branche. Für mutige Anleger bietet sich auf dem aktuellen Niveau eine interessante Einstiegschance.Noch vor wenigen Jahren galt der Konzern als einer der dynamischsten Akteure ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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