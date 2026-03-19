US-Präsident Donald Trump hat dem Iran mit einem massiven Militärschlag gegen das bedeutende Gasfeld "South Pars" gedroht. Hintergrund sind die Angriffe auf Katars Energieinfrastruktur. Auf der Plattform Truth Social machte Trump deutlich, dass ein Eingreifen der USA erfolgen werde, sollte Teheran seine Attacken auf die Gasindustrie Katars fortsetzen.In diesem Fall kündigte er einen Angriff "mit einer Stärke und Schlagkraft, wie Iran es noch nie zuvor gesehen hat" an. Gleichzeitig stellte er klar, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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