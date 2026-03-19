DocMorris AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Frauenfeld, 19. März 2026
Medienmitteilung
DocMorris erreicht Ziele 2025 - Fokus auf Profitabilität, Wachstum und Ausbau der digitalen Gesundheitsplattform
CEO Walter Hess sagt: «Im Geschäftsjahr 2025 haben wir uns bewusst auf qualitatives Wachstum, die Steigerung unserer operativen Effizienz und technologische Differenzierung konzentriert. Die Entwicklung von einem transaktionsorientierten Online-Apothekengeschäft hin zu einer digitalen, KI-gestützten Gesundheitsplattform wird durch unsere Partnerschaft mit Google weiter beschleunigt. Mit unserem KI-Gesundheitsbegleiter und der Nutzung von Gemini-Modellen und Google for Health-Assets können wir unsere Kunden noch stärker binden und ihre Gesundheitsbedürfnisse noch individueller adressieren. Dies festigt unsere Rolle als Innovationstreiber und schafft das technologische Fundament für nachhaltige Profitabilität.»
CFO Daniel Wüest ergänzt: «Wir haben unsere Umsatz- und Ergebnisziele für 2025 erreicht und verfügen über eine starke Liquidität. Besonders erfreulich ist die kontinuierliche strukturelle Verbesserung unseres EBITDA in den letzten Monaten. Wir haben unsere Marketingeffizienz für ein gesundes Rx-Wachstum gesteigert. Wir bleiben bei dem klaren Ziel, im Laufe von 2026 Breakeven auf Stufe EBITDA und im Laufe von 2027 einen positiven Free Cashflow zu erreichen.»
Strukturelle Ergebnisverbesserung im Geschäftsjahr 2025
Segment Deutschland wächst zweistellig
TeleClinic erzielt dynamisches, profitables Wachstum
Erfolgreiches Retail Media-Geschäft
Fokus auf Profitabilität und Wachstum im Segment Europa
Partnerschaft mit Google zur beschleunigten Umsetzung der «AI First»-Plattformstrategie
Digital Health und KI-Expertin Angeli Möller stösst zu DocMorris
Standortschliessung Ludwigshafen
CO2-Emissionen um 49 Prozent reduziert
Ausblick
Der heute publizierte Geschäftsbericht mit dem integrierten Nachhaltigkeitsbericht kann hier heruntergeladen werden.
Telefonkonferenz um 11:00 Uhr für Analysten und Medien in Englisch
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Link zum Livestream der Präsentation:
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Agenda
Disclaimer
[1] Der Aussenumsatz setzt sich zusammen aus dem konsolidierten Umsatz von DocMorris zuzüglich der Versandhandelsumsätze von Apotheken, die von DocMorris beliefert werden, abzüglich des konsolidierten Umsatzes für deren Belieferung.
[2] Kunden, die DocMorris entweder direkt oder über ihre Partner beliefert.
[3] Jährlich ansteigende Wachstumsraten aufgrund Zunahme der relativen Gewichtung von Rx und Digital Services.
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DocMorris AG
|Walzmühlestrasse 49
|8500 Frauenfeld
|Schweiz
|ISIN:
|CH0042615283
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2294036
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2294036 19.03.2026 CET/CEST