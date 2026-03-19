EQS-News: Nemetschek SE
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Corporate News
München, 19. März 2026 - Die Nemetschek SE (ISIN 0006452907), ein global führender, vertikaler Anbieter KI-gestützter Softwarelösungen für die Bau- und Medienbranche, hat im Geschäftsjahr 2025 alle Ziele voll und ganz erreicht. Auch für das laufende Geschäftsjahr 2026 erwartet der MDAX- und TecDAX-Konzern ein weiter starkes zweistelliges Umsatzwachstum in Höhe von 14% bis 15% sowie eine weiter steigende operative Profitabilität mit einer EBITDA-Marge von 32% bis 33%.
"Wir entwickeln uns von einem führenden vertikaler Softwareanbieter zu einem vertikalen AI-Vorreiter in unseren Industrien. Dank unserer tiefen Domänenexpertise, unseres Zugangs zu Daten entlang des gesamten Gebäudelebenszyklus, starker Netzwerkeffekte und der engen Integration in die Workflows unserer Kunden verstärkt künstliche Intelligenz die Innovationskraft, die unseren Erfolg antreibt. Sie verbessert unsere Lösungen, erschließt neue Wachstumspotenziale entlang des gesamten Bau- und Infrastrukturlebenszyklus und steigert zugleich unsere interne Effizienz," sagte Yves Padrines, CEO der Nemetschek Group. "Mit der Erweiterung unseres adressierbaren Marktes durch KI - in Kombination mit der Transformation unseres Geschäftsmodells, internationalem Wachstum und operativer Exzellenz - sind wir hervorragend positioniert, diese nächste Phase profitablen Wachstums und Innovation anzuführen."
Wichtige Kennzahlen des Geschäftsjahres 2025
Strategische Highlights im Geschäftsjahr 2025
Der starke Fokus der Nemetschek Group auf Wachstum und Innovation zeigte sich auch im Jahr 2025 in zahlreichen strategischen Initiativen:
Entwicklung der Segmente im Jahr 2025 (siehe Tabelle)
Ausblick 2026: Hervorragend positioniert für weiteres profitables Wachstum
Trotz anhaltender geopolitischer Unsicherheiten, die sich zuletzt insbesondere im Nahen Osten erneut verschärft haben, bleiben die langfristigen strukturellen Wachstumstreiber in den Zielindustrien der Nemetschek Group voll intakt. Die Bau- und Infrastrukturbranche steht weltweit unter zunehmendem Druck, Produktivität, Nachhaltigkeit und Effizienz bei gleichzeitig steigender Projektkomplexität und Fachkräftemangel zu verbessern. Die digitale Transformation gewinnt daher weiter an Dynamik, wobei künstliche Intelligenz neue Möglichkeiten zur Optimierung von Prozessen entlang des gesamten Baulebenszyklus eröffnet. Die Nemetschek Group ist hervorragend positioniert, diese Entwicklungen aktiv mitzugestalten.
Für das Jahr 2026 verfolgt das Unternehmen die weitere Internationalisierung, auf den Kundennutzen orientierte Innovationen mit Fokus auf KI, gezielte Investitionen in Start-ups und Ventures sowie zusätzliche wertsteigernde M&A-Aktivitäten. Gleichzeitig erhöht die fortschreitende Transformation hin zu Subskriptions- und SaaS-Modellen die Resilienz und Planbarkeit der Umsätze noch weiter.
Das starke währungsbereinigte Wachstum von 22,6% im Jahr 2025 wurde durch den Konsolidierungseffekt von GoCanvas sowie durch temporäre Effekte im Zusammenhang mit dem erfolgreichen Abschluss der Subskriptionsumstellung bei Bluebeam unterstützt. Dies führte insbesondere im ersten Halbjahr 2025 zu einer erhöhten Umsatzdynamik. Im Design-Segment wird sich die weitere Umstellung auf Subskription und SaaS zu einem wiederkehrenden Umsatzmodell aufgrund rechnungslegungsbedingter Effekte erwartungsgemäß kurzfristig dämpfend auf Umsatzwachstum und Profitabilität auswirken.
Vor diesem Hintergrund erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 ein organisches währungsbereinigtes Umsatzwachstum in einer Bandbreite von 14% bis 15%. Die EBITDA-Marge soll weiter steigen und wird in einer Bandbreite von 32% bis 33% erwartet - bei gleichzeitig weiterhin hohen Investitionen in den Ausbau des Geschäfts sowie in kundenorientierte Innovationen.
Diese Prognosen basieren auf der Annahme, dass sich die globalen wirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen im laufenden Geschäftsjahr nicht verschlechtern. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass sich der aktuelle Konflikt im Nahen Osten weder wesentlich ausweitet noch über einen längeren Zeitraum anhält. Aus heutiger Sicht wird daher kein wesentlicher Einfluss auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Nemetschek Group erwartet.
Konzern-Kennzahlen im Quartals-Überblick (Q4)
Konzern-Kennzahlen im 12-Monatsüberblick
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Die Nemetschek Group ist ein führender weltweiter Anbieter von vertikalen Software- und KI-Lösungen, der die digitale Transformation der AECO- und Medienbranchen vorantreibt. Mit tiefgreifender Branchenexpertise und intelligent vernetzten Softwarelösungen ermöglicht der Konzern seinen Kunden, Daten in Echtzeit in Erkenntnisse und fundiertere Entscheidungen umzuwandeln - über den gesamten Lebenszyklus von Gebäuden und Infrastrukturen hinweg, von der Ideenfindung über Planung, Visualisierung, Bau und Betrieb bis hin zur Renovierung. Die KI-gestützten Technologien und der Einsatz offener Standards fördern Produktivität, Zusammenarbeit und Nachhaltigkeit für Architekten, Ingenieure, Bauunternehmer, Betreiber und Kreativschaffende. Weltweit vertrauen mehr als 7Millionen Anwender auf die kundenzentrierten, KI-Lösungen der Unternehmensgruppe, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Gegründet 1963 von Professor Georg Nemetschek, beschäftigt die Unternehmensgruppe heute mehr als 4.000 Experten weltweit. Die ISO 27001-Zertifizierung unterstreicht ihr klares Bekenntnis zu Datensicherheit und vertrauenswürdiger digitaler Innovation.
Die Nemetschek Group ist seit 1999 im MDAX und TecDAX gelistet und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 1,19 Milliarden Euro sowie ein EBITDA von 371,1 Millionen Euro.
19.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nemetschek SE
|Konrad-Zuse-Platz 1
|81829 München
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|Telefon:
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|Fax:
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|E-Mail:
|investorrelations@nemetschek.com
|Internet:
|www.nemetschek.com
|ISIN:
|DE0006452907
|WKN:
|645290
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Tradegate BSX; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart
|EQS News ID:
|2293770
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